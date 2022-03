Freizeit in Wolfsburg Rutschwettbewerb für den guten Zweck in der Autostadt Wolfsburg

Am Wochenende läutet die Autostadt in Wolfsburg den Frühling ein: Am Samstag, 26. März, und Sonntag, 27. März, dürfen sich Besucherinnen und Besucher auf Mitmachangebote, Aktionen und Wettbewerbe freuen. Aus dem Winterschlaf erwacht am Sonntag außerdem die Riesenrutsche am Zeithaus: Ab 14 Uhr gibt es dort einen Rutschwettbewerb für die ganze Familie.

Rutschfans können auf der Spiralrutsche um die beste Zeit wetteifern – in vier Altersklassen ab 6 Jahren qualifizieren sich die jeweils fünf besten für die Finalrunden. „Familiensinn ist auf der Wellenrutsche gefragt, denn hier treten drei Familien gleichzeitig gegeneinander an“, wie die Autostadt mitteilt. Es gewinnt die Familie, die die Rutschstrecke als erstes absolviert.

Rutsch-Wettbewerb für die Flüchtlingshilfe

Im ersten „Wolfsburger Dauerrutschen“ werden zudem die Superrutscher gesucht: Binnen 30 Minuten absolvieren alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer als ein gemeinsames Team möglichst viele Rutschvorgänge auf der Freifallrutsche.

Die dabei insgesamt zurückgelegte Strecke bringt bares Geld, denn die Autostadt spendet für jeden gerutschten Meter 1 Euro für die Nothilfe der UNO-Flüchtlingshilfe, dem nationalen Partner des UN-Flüchtlingshilfswerkes (UNHCR). Die Anmeldung für die jeweiligen Wettbewerbe erfolgt direkt vor Ort.

Armin Maus, Mandy Sobetzko und Marco Schubert, Geschäftsführung der Autostadt: „Gerade in dieser schwierigen Zeit möchten wir bei unseren Gästen für kleine Momente der Freude sorgen. Und um diejenigen zu unterstützen, die durch das aktuelle Weltgeschehen unmittelbar betroffen sind, ist unser Rutschwettbewerb gleichzeitig eine Spendenaktion – mitmachen ist also ausdrücklich erwünscht.“

Klettern und kreative Mitmachangebote für Kinder

Klettern können Kinder auch wieder auf den Kletterinstallationen. Foto: Helge Landmann / regios24

Neue Spielgeräte im Bereich des Kundencenters und am Zeithaus laden Kinder ab 3 Jahren außerdem zum Balancieren, Schaukeln und Hangeln ein. Auf den Kletterinstallationen „Netzwerk“ und „Holzwerk“ geht es für Kinder ab 5 Jahren hoch hinaus.

Wem das nicht reicht, der tobt sich auf der Indoor-Kletterskulptur in der Konzernwelt aus. Zusätzlich warten in dem wiedereröffneten „Mobiversum“ verschiedene Fahrgeräte und kindgerechte Fahrsimulatoren darauf, ausprobiert zu werden.

Kinder ab 6 Jahren sowie die ganze Familie werden im „Mobiversum“ zum Mitmachen und kreativen Gestalten eingeladen: Unter anderem bei der Herstellung von Saatkugeln entstehen in Handarbeit kleine nachhaltige Frühlingsgrüße (Plätze je nach Verfügbarkeit). Wer es lieber entspannter mag, genießt die Sonnenstrahlen in einem der Strandkörbe im Beachbereich am Zeithaus – mit Blick auf das historische Volkswagen-Kraftwerk.

Diese Corona-Regeln gelten in der Autostadt

Die Autostadt kann täglich mit einer gültigen Tages- oder Jahreskarte besucht werden. Für den Besuch (Innenbereiche und Parklandschaft) gilt die 3G-Regel. Alle Gäste werden gebeten, die allgemeinen Hygienevorschriften und Verhaltensregeln zu beachten – sie können sich unter www.autostadt.de/aktuell im Vorfeld des Besuchs über die jeweiligen Bestimmungen informieren.

