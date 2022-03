Wolfsburger Ehme de Riese zählt zu Deutschlands besten Optikern

Tolle Auszeichnung für Ehme de Riese: Der Wolfsburger Optiker zählt bereits zum achten Mal zu den Top-100-Optikern in Deutschland. Die Ehrung übernahm Schauspieler Heiner Lauterbach während einer Galaveranstaltung im Hotel Kö 59 (ehemals Interkonti) am vergangenen Samstag in Düsseldorf.

Galaveranstaltung mit 250 Gästen in Düsseldorf

„Die Freude bei meinem Team und mir ist riesig, dass wir in den erlauchten Kreis der Top-100-Optiker in Deutschland gewählt wurden“, sagte Ehme de Riese. An dem vom BGW Institut für innovative Marktforschung in Essen ausgeschriebenen Wettbewerb hatte sich Ehme de Riese mit seiner Marke „Trendiges“ (Kaufhofpassage 4) beworben. Die Filiale war vollständig überarbeitet und neu gestaltet worden.

Bewertung erfolgt in sechs Kategorien

In fünf Kategorien wurden die Bewertungen vorgenommen: Kundenorientierung und -information, Marktorientierung sowie Unternehmensführung und Ladengestaltung. In einer Zusatzkategorie wurden im Jahr 2022 auch die Hygienemaßnahmen beurteilt. An dem Wettbewerb teilnehmen konnte jeder mittelständische Augenoptiker aus dem gesamten Bundesgebiet. „Gerade jetzt ist mir wichtig, wie unsere Entwicklung in einem Wettbewerb beurteilt wird. Ich bin stolz auf meine Mitarbeiter, ich bin stolz auf Wolfsburg“, sagte Ehme de Riese, der die Gelegenheit nutzte und vor 250 Gästen kräftig die Werbetrommel für die VW-Stadt rührte.

Ehme de Riese lädt Heiner Lauterbach nach Wolfsburg ein

Ehme de Riese sprach auch Schauspieler Heiner Lauterbach eine Einladung aus: „Schauen Sie in Wolfsburg vorbei. Sie werden von der Stadt und dem Zentrum der Automobilkultur begeistert sein!“ Begeistert war der bekannte deutsche Schauspieler („Männer“, „Der Schattenmann“) von Ehme de Rieses farbenfrohem Anzug, den dieser sich extra für den Abend hatte schneidern lassen und damit der Hingucker war. Auch hier war der Wolfsburger, der bekannt ist für seine extravaganten Outfits, um eine Antwort nicht verlegen: „Wer Mode und Individualität anbietet, soll auch Mode und Individualität leben.“

