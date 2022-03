Corona in Wolfsburg

Corona in Wolfsburg Frust über langes Warten auf PCR-Testergebnisse in Wolfsburg

Seit Tagen liegt die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus in Wolfsburg über der Marke von 2000. Die steigenden Infektionszahlen wirken sich auch auf Gesundheitsamt, Testzentren und Labore aus. Das bekommen Wolfsburgerinnen und Wolfsburger momentan bei der Wartezeit bis zum Eintreffen der PCR-Testergebnisse zu spüren.

„Ich war mit meinem Sohn am 9. März beim PCR-Test“, schildert eine Wolfsburgerin am vergangenen Freitag in einem Telefonat mit unserer Zeitung. Weil sie nach über einer Woche nichts vom Testzentrum hörte, meldete sie sich schließlich beim Gesundheitsamt der Stadt. „Nach mehreren Versuchen habe ich endlich jemanden erreicht, der mir das Testergebnis mitgeteilt hat“, erzählt die Frau, die lieber anonym bleiben möchte und ergänzt: „Es ist absurd.“

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Unmut und Frust über langes Warten auf PCR-Test

Wie ihr geht und ging es offenbar vielen. Die Kommentarspalte unter einem Facebook-Post der Stadt Wolfsburg ist voller Unmutsbekundungen der Wolfsburgerinnen und Wolfsburger. „Wir warten seit Montag auf ein PCR-Testergebnis“, kommentiert eine Nutzerin vor einigen Tagen. „Wir stehen ohne Ergebnis da. Wir haben die Pandemie ja erst seit zwei Jahren und es läuft nichts richtig.“

Klar geregelt ist in der VW-Stadt, dass Bürgerinnen und Bürger den Befund direkt vom Testzentrum erhalten. „Die Testzentren sind dazu verpflichtet, diese Auskunft aktiv mitzuteilen“, erklärt Stadtsprecherin Elke Wichmann. Erst im Anschluss meldet sich das Gesundheitsamt per Post mit einer Quarantäneverordnung und einer Bescheinigung für den Arbeitgeber.

PCR-Test in Wolfsburg: Wartezeit von bis zu sieben Tagen

Während bis vor wenigen Wochen die Wartezeit bis zum Eintreffen der Ergebnisse der PCR-Proben bei zwei bis drei Tagen lag, müsse aktuell mit bis zu sieben Tagen gerechnet werden. „Durch die hohe Auslastung verzögert sich die Übermittlung“, sagt Stadtsprecherin Wichmann. Auch bei der Stadt gibt es Meldeverzug – auf unbestimmte Zeit.

Nicht nur die hohen Infektionszahlen, auch Personalmangel und Lieferengpässe machen den Teststationen in Wolfsburg momentan zu schaffen. „In den letzten zwei Wochen haben wir einen deutlichen Anstieg gespürt. Die Anzahl der Tests hat sich bei uns verdoppelt“, sagt Natalie Gericke vom Corona-Schnelltest-Zentrum.

Durchschnittlich 200 PCR-Proben entnehmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Heinrich-Nordhoff-Straße aktuell jeden Tag. „Auch wir spüren den Personalmangel wegen Corona oder Quarantäne. Das bleibt nicht aus, wir arbeiten ja quasi an der Quelle“, sagt die Assistenz der Geschäftsführung.

Das macht sich auch im Drive-In-Testzentrum von Ruhrmedic auf dem Autostadt-Parkplatz bemerkbar. Ein weiterer Grund für Engpässe: In der vergangenen Woche ist es dort zu Lieferverzögerungen beim Hersteller gekommen, Testkits und Verbrauchsmaterial fehlten. „Das ist jetzt gelöst. Wir haben alles, was sich aufgestaut hat, nachgearbeitet“, erklärt Georg Hecht, Geschäftsführer des Betreibers Ruhrmedic.

Lesen Sie auch

App-Lösung soll bei der Übermittlung der PCR-Ergebnisse helfen

Den Frust der Wolfsburgerinnen und Wolfsburger kann er gut nachvollziehen. Deshalb soll es zeitnah Abhilfe geben: „Künftig werden die Befunde komplett per ePass-Go-App übermittelt“, erklärt Hecht. Bisher pflegen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Teststation die Ergebnisse noch in ein zweites System ein. „Das ist extrem Personalaufwendig und zeitintensiv. Wenn wir das bündeln, wäre das eine enorme Erleichterung“, sagt Hecht. Wer keine App auf dem Smartphone hat, wird dann per E-Mail informiert.

Perspektivisch soll es für PCR-Tests auch im Testzentrum in der Heinrich-Nordhoff-Straße eine App-Lösung geben. „Aktuell informieren wir die Getesteten noch per E-Mail oder Telefon“, sagt Natalie Gericke.

Wichtige Corona-Regeln und Infos für die Region

Alle wichtigen Fragen und Antworten zu Corona in Niedersachsen gibt's hier . Welche Regeln zurzeit in Braunschweig gelten, erfahren Sie hier.

Die Corona-Lage in der Region

Unsere Redaktionen sammeln alle wichtigen lokalen Infos zum Coronavirus auf FAQ-Seiten, die stets aktualisiert werden. Online sind die Überblicke aus Braunschweig, aus Wolfsburg, aus Wolfenbüttel, aus Gifhorn, aus Salzgitter, aus Peine und Helmstedt sowie aus .

Hier finden Sie eine Übersicht über die Corona-Lage im gesamten Bundesland Niedersachsen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de