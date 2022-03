Wolfsburg. Ikea eröffnet eine Abholstation in Wolfsburg. In wenigen Tagen können Kunden bestellte Möbel dort abholen – gegen eine Service-Gebühr.

Einkaufen in Wolfsburg Ikea-Kunden können Möbel bald auch in Wolfsburg abholen

Gute Nachrichten gibt es für Wolfsburger Fans von Billy, Pax und Malm: Ikea rückt noch einmal ein Stück näher an Wolfsburg heran. Am Mittwoch, 30. März, eröffnet die schwedische Möbelhaus-Kette eine Ikea-Abholstation im Gewerbegebiet Heinenkamp.

Kunden und Kundinnen können dann nicht nur bei ihrer Vor-Ort-Bestellung im Pop-up-Geschäft in der City-Galerie, sondern auch bei Online-Bestellungen die Abholmöglichkeit Wolfsburg auswählen und ihre Möbel im Heinenkamp abholen. In der Abholstation in der Peter-Hurst-Straße 3 erhalten sie ihre Ikea-Artikel zur Wunschzeit und können diese wettergeschützt unter einem Dach einladen.

Die Öffnungszeiten der neuen Abholstation von Ikea in Wolfsburg: Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr sowie Samstag 10 bis 15 Uhr. Unabhängig vom Warenwert erhebt das Unternehmen eine Service-Gebühr von 20 Euro. Über den Abholstatus ihrer Bestellung werden Nutzer per SMS oder E-Mail informiert. Je nach Auslastung sei die Bestellung bereits am nächsten Tag abholbereit, heißt es in einer Pressemitteilung von Ikea.

Neue Ikea-Abholstation in Wolfsburg ist an sechs Tagen pro Woche geöffnet

„Mit der Ikea-Abholstation entwickeln wir unser Serviceangebot weiter und machen es für unsere Kund*innen rund um Wolfsburg noch einfacher und komfortabler, ihre Bestellungen in Empfang zu nehmen“, erklärt Peter Becker, Market Manager für Ikea in Braunschweig und Wolfsburg. Er ergänzt: „Viele Besucher*innen unseres Ikea-Pop-ups haben sich eine lokale Abholmöglichkeit in Wolfsburg gewünscht. Hier haben wir nun eine gute Lösung gefunden.“

Bereits im November 2021 öffnete ein kleiner Ikea-Standort in der City-Galerie seine Türen. Getreu dem Motto „Lass uns dein Zuhause gemeinsam planen“ bieten die Mitarbeiter des Pop-up-Stores Hilfe bei der Suche, Planung und Bestellung von Einrichtungslösungen und Einrichtungsgegenständen. Das Angebot in der Innenstadt ist nur für einen begrenzten Zeitraum geplant, voraussichtlich bis April 2023. In der Vergangenheit hatte Ikea auch schon einmal eine Einheit in den Designer Outlets Wolfsburg gemietet.

