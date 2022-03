Wolfsburg. Der Unfall ereignete sich am Montagabend in Mörse zwischen dem 18-Jährigen und einem Kleinbusfahrer. Die Polizei sucht nun den Autofahrer.

Zwischen einem E-Scooter-Fahrer und einem Kleinbus ist es in Wolfsburg zu einem Unfall gekommen.

Polizei Wolfsburg E-Scooter-Fahrer wird in Wolfsburg bei Unfall leicht verletzt

In der Straße Wulfhagen in Mörse ist es am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 18-jährigen E-Scooter-Fahrer aus Wolfsburg und einem Kleinbus gekommen, bei dem der junge Mann nach Angabe der Polizei leicht verletzt wurde. Die Polizei sucht nun den Verursacher.

Der 18-Jährige war am Montag mit dem E-Roller auf dem Weg zur Schule. Dabei befuhr er den Gehweg der Straße Wulfhagen in Richtung Laagholz. Plötzlich wurde der Wolfsburger von einem Kleinbus, eventuell VW Bulli, angefahren. Dabei stürzte der junge Mann. Der Fahrer des PKW stieg zunächst aus und erkundigte sich nach dem Befinden des Zweiradfahrers.

Bei dem 18-jährigen Unfallopfer stellten sich Schmerzen ein

Als dieser angab, dass alles in Ordnung sei, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Kurze Zeit später stellten sich Schmerzen bei dem 18-Jährigen ein, so dass er medizinisch behandelt werden musste. Bei dem Fahrer soll es sich um einen 35 bis 40 Jahre alten, etwa 180 Zentimeter großen Mann mit braunen, gegelten Haaren handeln.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein weißer VW T-Roc zur Unfallzeit hinter dem Kleinbus. Neben Zeugen des Unfalls wird auch der Fahrer des T-Roc gebeten, sich bei der Polizei in Fallersleben unter (05362) 947410 zu melden.

red

