Um die Hilfsangebote für ukrainische Flüchtlinge in Wolfsburg wie hier im DRK-Lager in der Borsigstraße zu koordinieren, lud das Integrationsreferat alle Helfer zu einem Treffen ein.

Ukraine-Flüchtlinge Integrationsreferat koordiniert Hilfsangebote in Wolfsburg

Rund 50 Personen von Hilfsorganisationen, Kirche, Stadtverwaltung sowie Ehrenamtliche kamen im „Das West“ am Laagberg zusammen, um sich über die aktuelle Lage der Geflüchteten aus der Ukraine in Wolfsburg auszutauschen. Das Integrationsreferat der Stadt hatte eingeladen, um Kräfte zu bündeln.

Seitens der Stadt waren neben Iris Bothe, Dezernentin für Jugend, Bildung und Integration, Vertreter der Ausländerstelle, der Stabsstelle Ehrenamt, der Geschäftsbereiche Jugend und Schule sowie vom Bildungshaus und dem Integrationsreferat vor Ort. Es habe einen regen Austausch über viele Themen gegeben und viele Probleme seien direkt zwischen den Akteuren diskutiert werden. „Kommunikation und Austausch sind die wichtigsten Grundpfeiler für eine gelungene Bewältigung von Krisen“, erklärt Iris Bothe. „Der Austausch war wichtig, um Hilfs- und Beratungsangebote zu koordinieren und aufeinander abzustimmen.“

Zusätzlich gibt es aktuell jeden Freitag um 9 Uhr einen regelmäßigen Koordinationstermin via Microsoft Teams zwischen Stadtverwaltung, Hilfsorganisationen und Beratungsstellen. Einrichtungen, die bisher nicht daran teilnehmen, können sich per Mail an sekretariat.integrationsreferat@stadt.wolfsburg.de dafür registrieren.

