Wolfsburg: Viele neue Todesfälle vor Corona-Lockerungen

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat erneut einen eindringlichen Appell an alle Ungeimpften gerichtet, sich immunisieren zu lassen. Die Fallzahlen seien aktuell so hoch, dass Ungeimpfte einer Infektion nicht mehr entgehen könnten, sagte Lauterbach.

Ab Sonntag entfallen auch in Wolfsburg Masken- und Testpflicht in den allermeisten Bereichen des Lebens – pünktlich zum verkaufsoffenen Sonntag. Parallel zu dieser sonnigen Aussicht sind die Corona-Zahlen in der Stadt aber weiter hoch. Am Dienstag lag die Inzidenz in Wolfsburg laut Robert-Koch-Institut (RKI) mit 2334,5 niedriger als noch zuvor. 423 neue Infektionen und zwei neue Todesfälle wurden verzeichnet.

Nach Zahlen des RKI sind die Inzidenzen in Wolfsburg mehr als eine Woche lang stetig gestiegen, bevor der Wert am Dienstag etwas sank. Laut der Corona-Statistik der Stadt sind weiterhin vor allem Kinder und Jugendliche betroffen. Aber auch die Inzidenz unter den über 80-Jährigen steigt. Lag sie am Dienstag, 22. März, noch bei 1207,4, gab die Stadt für Dienstag, 29. März, eine Inzidenz von 1425,2 in dieser Altersgruppe an.

Immer mehr Menschen sterben in Wolfsburg an den Folgen einer Corona-Infektion

Da nun auch wieder viele ältere Menschen betroffen ist, steigt leider auch die Zahl der Todesfälle weiter. Die Stadt hatte kürzlich gesagt, dass derzeit „durch die Bank“ Senioren an Corona-Infektionen sterben. Die Zahl der an Corona Verstorbenen lag am Dienstag in Wolfsburg bei 156. Noch eine Woche zuvor hatte sie bei 150 gelegen, eine weitere Woche davor bei 145.

Überhaupt werden seit Ende Februar immer mehr Sterbefälle verzeichnet. Seit dem 19. Februar sind in Wolfsburg 27 Menschen an Corona gestorben. Der traurige Trend hängt wohl auch damit zusammen, dass es zuletzt wieder vermehrt Ausbrüche in Wolfsburger Heimen gab. Unter anderem das DRK und die AWO hatten unserer Zeitung gegenüber bestätigt, dass es in ihren Einrichtungen eine Verbreitung des Coronavirus gab. Sowohl Bewohner als auch Mitarbeiter seien betroffen.

Mehr Fälle, die im Mittel weniger schwer verlaufen

Stadt und Klinikum hatten unserer Zeitung berichtet, dass durch das Zusammenspiel von einer hohen Impfquote auf der einen und der leichteren Übertragbarkeit der Omikron-Variante auf der anderen Seite derzeit zwar viele Neuinfektionen in Wolfsburg auftreten, dafür die Verläufe weniger schwer seien. Ein Blick auf die Entwicklung der Impfquote in der Stadt zeigt, dass hier kaum mehr Bewegung in der Sache ist. 85,9 Prozent der Wolfsburger gelten als vollgeimpft.

Am höchsten ist die Impfquote unter den 18- bis 59-Jährigen. Ganze 97,9 Prozent haben, statistisch gesehen, eine Zweitimpfung erhalten, eine Boosterimpfung immerhin 92,6 Prozent. Diese Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen, da nicht alle in Wolfsburg registrierten Impfungen an Wolfsburgern durchgeführt wurden und umgekehrt nicht alle Wolfsburger Impflinge in Wolfsburg ihre Spritze erhalten haben. Zudem stützen sich die Zahlen auf das „Digitale Impfquoten-Monitoring“ (DIM) vom RKI; weitere Ungenauigkeiten ergeben sich hierbei dadurch, dass Impfungen mit dem Johnson&Johnson-Impfstoff entgegen der Empfehlungen als Zweitimpfung registriert werden.

Am niedrigsten ist die Impfquote in Wolfsburg unter den Jüngsten. Die Stadt gibt die Quote Zweitgeimpfter für die 5- bis 11-Jährigen mit 27,6 Prozent an. Für diese Altersgruppe gibt es weiterhin keine allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko).

