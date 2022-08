Flohmarkt in Wolfsburg – die Termine im Überblick

Wolfsburg. Der nächste Flohmarkt in Wolfsburg steht am Wochenende an. Im September ist außerdem wieder City-Flohmarkt. Lesen Sie hier alle Flohmarkt-Termine.

Der nächste Großflohmarkt in Wolfsburg findet am 14. August im Heinenkamp statt.

Flohmarkt-Saison in Wolfsburg: Für alle Trödel-Fans, die Raritäten, Schnäppchen und Kurioses suchen, haben wir eine Übersicht über Flohmärkte in Wolfsburg zusammengestellt.

Kleidung, Spielzeug, Bücher, Schallplatten, Werkzeug, aber auch Antikes, Möbel, Accessoires und allerlei Schnickschnack: Wolfsburg bietet Schnäppchen-Jägern und Trödel-Fans viele Möglichkeiten zum Stöbern und Feilschen. Nach zwei Jahren mit Corona-Auflagen geht es für die Flohmarkt-Beschicker in der VW-Stadt zurück zur Normalität. Wir haben für Sie alle Flohmarkt-Termine 2022 in Wolfsburg zusammengetragen.

Nächster Großflohmarkt im Heinenkamp

Auch in den Sommerferien bietet sich für alle Flohmarktfreunde die Möglichkeit, zu trödeln: Am Sonntag, 14. August, findet rund um den Hornbach-Baumarkt im Wolfsburger Gewerbegebiet Heinenkamp der nächste Großflohmarkt statt. „Bei tollem Sommerwetter freuen wir uns auch in den Schulferien auf einen weiteren schönen Markt im Heinenkamp“, berichtet Jens Rosenberg von der veranstaltenden Agentur Move.

Der Flohmarkt ist von 7 bis 16 Uhr geöffnet. Besucher zahlen 1 Euro Eintritt. Auf dem Gelände gibt es verschiedene kulinarische Angebote: von der Erbsensuppe bis hin zu griechischer Feinkost oder Fischbrötchen.

„Einfach hinkommen und loslegen“: So lautet das Motto beim Flohmarkt im Heinenkamp. Aussteller kommen ohne Reservierung ab 5.30 Uhr auf das Gelände, eine Standreservierung ist nicht möglich. Dort werden sie von Mitarbeitern der Agentur „Move“ in Empfang genommen und eingewiesen. Ein vier Meter breiter Standplatz inklusive Auto im Allerpark kostet 40 Euro, im Heinenkamp 30 Euro. Das Auto darf am Platz stehen bleiben (keine Mehrkosten). Der Verkauf von Neuware ist nicht gestattet. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.move-messen.de oder (05361) 22727.

City-Flohmarkt im September – Anmeldungen

Nach zweieinhalb Jahren pandemiebedingter Pause findet Anfang September außerdem wieder einer der größten und ältesten Flohmärkte in Norddeutschland statt: Am Sonntag, 4. September, darf in der Wolfsburger Fußgängerzone im Bereich zwischen der Sparkasse und dem Kunstmuseum wieder nach Herzenslust getrödelt und gefeilscht werden, teilt die veranstaltende Agentur Move mit. Mehr als 500 Aussteller und mehrere zehntausend Besucher machen dann die südliche Fußgängerzone zum riesigen Basar.

Seit Montag, 11. Juli, können sich Aussteller eine Platzkarte bei den Konzertkassen der Region sichern – persönlich in den Filialen oder online von zu Hause aus unter www.konzertkasse.de. Interessenten können sich anhand des vorbereiteten Standplanes ihre Wunschplätze aussuchen. Weitere Informationen rund um den Cityflohmarkt erhalten Interessenten auch unter der Nummer (05361) 22729 oder im Internet auf www.move-messen.de.

Weitere Flohmarkt-Termine in Wolfsburg

Trödel-Fans können sich auf weitere Flohmarkt-Termine in diesem Jahr in Wolfsburg freuen:

Großflohmarkt im Heinenkamp – alle Termine:

14. August

11. September

9. Oktober

