Wolfsburg. Botox gegen Falten, Hyaluron für die Nase: In der neuen Praxis bietet M1 Med Beauty Schönheitsbehandlungen an. Das Konzept: Schönheit ist kein Luxus.

Schönheit M1 in Wolfsburg: Die Botox-Spritze gibt’s in der City-Galerie

Falten auf der Stirn, schmale Lippen, Höckernase: Schönheitsbehandlungen liegen im Trend. Kundinnen und Kunden werden immer jünger. Zur Zielgruppe gehören längst auch Männer.

Der Beauty-Anbieter M1 Med Beauty hat eine neue Praxis in der Wolfsburger City-Galerie eröffnet. Dort werden Unterspritzungen mit Botox und Hyaluron angeboten. Das Konzept: Schönheit soll kein Luxus sein.

Nach dem Einkaufen die Lippen mit Hyaluron aufpolstern oder die Falten auf der Stirn mit Botox wegspritzen? In der City-Galerie in Wolfsburg ist das seit Kurzem möglich. Der Gesundheitsdienstleister M1 Med Beauty hat Mitte März im Obergeschoss des Einkaufszentrums eine Schönheitspraxis samt Behandlungsräumen eröffnet.

Unterspritzungen mit Botox und Hyaluronsäure gibt es dort quasi to Go. „Kundinnen und Kunden sollten vorab online einen Termin reservieren, wir sind gut ausgebucht“, empfiehlt Andrea Harmjanz, Standortbetreuerin bei M1 Med Beauty. Höckernase? Zornesfalten? Schmale Lippen? In einem Beratungsgespräch mit einem Arzt werde die Behandlung Schritt für Schritt durchgesprochen.

Botox und Hyaluron: M1 bietet in Wolfsburg Unterspritzungen an

Mit Praxen in Braunschweig und Hannover ist das börsennotierte Unternehmen in unserer Region bereits vertreten. „Es ist aber unsere erste Filiale in einem Einkaufszentrum“, sagt Harmjanz. In der eigenen Schönheitsklinik in Berlin konzentriert sich der Gesundheitsdienstleister auf Brust-OPs und Fettabsaugungen. In den letzten Jahren öffneten unter der Flagge M1 Med Beauty weltweit weitere Fachzentren, der Fokus liegt dort auf minimalinvasiven Eingriffen wie Botox-Anwendungen. 35 Filialen betreibt der Beauty-Anbieter allein in Deutschland – etwa in München, Düsseldorf, Köln, Essen, Frankfurt und Stuttgart. Weitere Eröffnungen stehen auf dem Expansionsplan.

Ästhetisch-plastische Eingriffe in Deutschland im Trend

Schönheitsbehandlungen liegen im Trend. Die Anzahl ästhetisch-plastischer Eingriffe in Deutschland steigt nach Angaben der Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurgen seit Jahren. Botox etwa wird immer öfter auch präventiv gespritzt. Zudem werde das Klientel jünger, sagt Harmjanz. „Junge Frauen Anfang 20 lassen sich hauptsächlich Nasen und Lippen aufspritzen. Ab 25 fangen vorbeugende Behandlungen mit Botox an.“ Die meisten Wolfsburgerinnen und Wolfsburger, die auf dem Behandlungsstuhl Platz nehmen, sind zwischen 30 und 50 Jahre alt.

Blick in die M1-Schönheitspraxis in der Wolfsburger City-Galerie Blick in die M1-Schönheitspraxis in der Wolfsburger City-Galerie Ein Teil des Teams von M1 Med Beauty in Wolfsburg: Inese Linuza und Arzt Andreas Keck. Foto: Helge Landmann / regios24

Blick in die M1-Schönheitspraxis in der Wolfsburger City-Galerie In einem Beratungsgespräch spricht Arzt Andreas Keck die Behandlung mit den Kundinnen und Kunden Schritt für Schritt durch. Foto: Helge Landmann / regios24

Blick in die M1-Schönheitspraxis in der Wolfsburger City-Galerie Im ersten Obergeschoss der City-Galerie hat Mitte März die Schönheitspraxis M1 Med Beauty eröffnet. Um Diskretion zu wahren, sind die Fensterscheiben abgeklebt. Foto: Helge Landmann / regios24

Blick in die M1-Schönheitspraxis in der Wolfsburger City-Galerie Arzt Andreas Keck ist einer von 80 Ärztinnen und Ärzte bei M1 Med Beauty. Foto: Helge Landmann / regios24

Baustelle Körper: Aus schmalen Lippen wird ein Schmollmund

Ziel sei es, Schönheitsbehandlungen aus dem Tabu zu holen. „Wir wollen Botox gesellschaftsfähig machen“, sagt Harmjanz. Schon jetzt beobachte sie, dass ästhetische Behandlungen immer mehr akzeptiert würden. Längst sind es nicht mehr nur Frauen, die sich Lippen, Nase und Stirn aufspritzen lassen. „Männer lassen sich zum Beispiel die Tränenrinne oder Kinnlinie behandeln“, erzählt Harmjanz. Eine Botox-Behandlung könne zudem andere Probleme lösen, nicht nur ästhetische. Auch Zähneknirschen und starkes Schwitzen könnten dadurch gelindert werden, sagt Harmjanz.

Das Konzept hinter der Beauty-Praxis: Schönheit und jugendliches Aussehen sollen kein Luxus, sondern für jeden erschwinglich sein. „Früher konnte sich das kaum einer leisten. Aber warum sollte jemand, der weniger verdient, nicht schön aussehen?“, fragt Harmjanz. Deshalb gibt es bei der Kette Pakete schon für unter 100 Euro. Die Preise könne man anbieten, weil beim Einkauf größere Warenmengen geordert werden.

Solche „Günstigangebote“ stoßen in der Zunft der Schönheitschirurgen auch auf Skepsis. „Bei börsennotierten Unternehmen als Anbieter ist zu befürchten, dass der Shareholder Value (Unternehmenswert, Anmerkung der Redaktion) im Zentrum der Interessen steht“, sagte Riccardo Giunta, Präsident der Deutschen Gesellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgen, 2018 im Gespräch mit dem Handelsblatt.

