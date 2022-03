Ein Mountainbikefahrer hat am Wochenende einen Unfall in Wolfsburg verursacht. Die Polizei sucht nun nach ihm – und bittet um Zeugenhinweise. (Symbolbild)

Polizei Wolfsburg Radfahrer verursacht Unfall in Barnstorf – und flüchtet

Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer hat am Samstagnachmittag einen Verkehrsunfall in Barnstorf verursacht – die Wolfsburger Polizei bittet um Hinweise zu dem Fahrer und dem Unfall. Involviert in das Geschehen waren ein Trecker und ein Tiguan – beide Fahrzeuge wurden beschädigt.

Nach Angaben der Polizei fuhr am Samstag gegen 14.20 Uhr ein 31-jähriger Mann mit seinem Traktor samt Anhänger auf einem Feldweg und wollte nach rechts in den Alten Bierweg einbiegen. Beim Abbiegen überholte ihn plötzlich ein Mountainbike-Fahrer und scherte direkt vor dem Vorderreifen des Treckers ein.

Kollision durch Vollbremsung – Unbekannter auf Mountainbike radelt weiter

Um eine Kollision zu vermeiden, führte der 31-Jährige eine Vollbremsung durch. Dabei sank die Schaufel des Traktors so stark ab, dass ein in der Nähe geparkter Tiguan beschädigt wurde.

Zeugen, die Hinweise zu dem Radfahrer geben können, sollen sich bei der Polizeistation in Vorsfelde unter der Telefonnummer (05363) 809700 melden.

