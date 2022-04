Wolfsburg: Das WN-Laufprojekt startet wieder durch!

Wolfsburg. Runter vom Sofa, rein in die - ersten - Laufschuhe: So lautet die Parole beim Projekt Lauf und davon. Einstieg ist noch möglich.

Der Startschuss ist gefallen, das WN-Laufprojekt „Lauf und davon“ geht in die nächste Runde. Die gute Nachricht für alle, die noch mitmachen wollen: Sie können noch ins Training und die Vorbereitung auf die 10 Kilometer Strecke beim Wolfsburg Marathon einsteigen. Schnell E-Mail schreiben an Trainer Uwe Günterberg vom VfL Wolfsburg und auf die Liste setzen lassen: lauftreff@vfl-wob.de. Dabei gibt es auch alle weiteren Infos zum gesamten Laufprojekt. Trainiert wird immer mittwochs im VfL Stadion am Elsterweg.

Zwei im Trainerteam waren zuvor selbst Teilnehmer im Laufprojekt

Zum Auftakt stellten sich dort jetzt Günterberg und sein Team vor. Zwei sind sogar dabei, die selbst einst als Teilnehmer des Laufprojektes gestartet waren: Renate Klante und Jörg Börner. Andrea Mertens trainierte schon in den zurückliegenden Jahren gemeinsam mit Günterberg die Neueinsteiger in den Laufsport. 17 Laufnovizen waren es zum Auftakt am ersten Trainingstag, weitere Einsteiger sind wie gesagt willkommen.

Das Gruppenerlebnis zählt

Ausdauer verbessern, abnehmen, Spaß in der Gruppe haben, das zählt zur Motivation, die die Laufnovizen nannten. Und dann ging es auch schon zur Sache. Lauf-ABC, joggen und gehen im Wechsel standen auf dem Trainingsplan. Zum Abschluss wurde gedehnt, dann ging es ans Verteilen der Hausaufgaben. Denn die gibt es im Laufprojekt stets bis zur nächsten Woche. Diesmal: 10 Minuten stramm spazieren gehen, dann den Hauptteil der ersten Trainingseinheit wiederholen. Einmal pro Woche minimum. (Mehr ist nicht verboten).

