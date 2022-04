Franco Garippo nimmt Kästorfer Kinder und Jugendliche in Schutz

Wolfsburg. Kinderlärm ist Musik in seinen Ohren, doch er versteht auch die Nachbarn. So will der Ortsbürgermeister von Kästorf den Spielplatz-Konflikt lösen.

Nach einer Beschwerde eines Anwohners über Lärm und Schmutz auf einem Spielplatz in Kästorf stellt sich Francescantonio Garippo vor Kästorfer Kinder und Jugendliche. Doch auch der Ortsbürgermeister ist der Meinung, dass die Stadtverwaltung die Belastung für die Bewohner des Baugebietes „Hinter den Kohlgärten“ ganz leicht abmildern könnte.

Ein Nachbar des Spielplatzes Kohlgärten hatte in der Ratssitzung ein Beschwerdeschreiben übergeben, in dem er sich über den Lärm beklagte, der beim Trampolinspringen und Basketballspielen entsteht und den Jugendliche verursachen, die sich zu später Stunde auf dem Spielplatz treffen. Weitere Kritikpunkte waren Fäkalien und Scherben.

Franco Garippo weiß, dass sich auf der Anlage südlich der Kita abends Jugendliche treffen und Alkohol trinken. „Ich habe selbst dort nach den Ferien auch schon mal Scherben eingesammelt“, sagt der SPD-Politiker. Jugendliche tobten sich zudem auf dem Basketballplatz aus. „Meistens sind das Kästorfer Jugendliche, die sich ganz vernünftig verhalten“, sagt Garippo.

Wo sollen sich die Jugendlichen in Kästorf treffen, wenn nicht auf dem Spielplatz?

Auch bei Familien ist die Anlage seiner Schilderung zufolge sehr beliebt. Wenn die Kinder aus der Kita abgeholt würden, legten viele Eltern auf dem Spielplatz noch einen Stopp ein. „Die Kinder toben sich noch etwas aus, die Mütter quatschen ein bisschen“, erzählt er.

Garippo vertritt die – vor zehn Jahren im Reislinger Kinderlärm-Streit gerichtlich bestätigte – Meinung, dass Nachbarn Kinderlärm aushalten müssen. „Wenn Kinder dort spielen und schreien, habe ich kein Verständnis, wenn man sich darüber aufregt. Das ist für mich Musik“, betont der Ortsbürgermeister. Über das ständige Quietschen des Trampolins, die Aufprallgeräusche von Basketbällen und den Lärm abendlicher Treffen müssen man aber nachdenken, um eine Lösung zu finden.

Zumindest theoretisch denkbar ist für Garippo, den Basketballplatz nach Sandkamp zu verlegen. Dort bestehe der Wunsch nach einer solchen Anlage. Ob Kästorf wirklich darauf verzichten kann und will, weiß er nicht. „Irgendwo müssen die Jugendlichen hin“, gibt der Sozialdemokrat zu bedenken. „Es ist auch nicht so, dass sie den ganzen Tag Basketball spielen.“

Ortsbürgermeister für Verlegung des Trampolins und hundevergrämende Pflanzen

Andere Kritikpunkte des Beschwerdeführers wären nach Garippos Meinung einfach zu lösen. Das nah an den Nachbargärten in den Boden eingelassene Trampolin könnte man nach Norden versetzen. „Ohne großen Aufwand“, betont der Ortsbürgermeister. Und am Spielplatz gäbe es seiner Meinung nach weniger Fäkalien, wenn am von Gassigängern gern genutzten Weg hundevergrämende Pflanzen gesetzt würden.

Denn bei den Fäkalien, über die sich der Nachbar ärgert, handelt es sich nach Meinung des Ortsbürgermeisters eher um Hinterlassenschaften von Vierbeinern als von Zweibeinern. „Einige Hundebesitzer sind so unverschämt, dass sie ihre Hunde in der Nähe des Spielplatzes ihr Geschäft machen lassen“, kritisiert der Kästorfer. „Die sollen einen Beutel mitnehmen.“ Der Ortsrat habe bereits bei der Verwaltung beantragt, dass Mülleimer aufgestellt werden, bislang allerdings ohne Erfolg.

Franco Garippo hofft, dass die Stadtverwaltung „in Bewegung kommt“

Seine Vorschläge hat Garippo nach eigenen Angaben nun direkt an Iris Bothe geschickt. Die Kinder- und Jugenddezernentin hatte das Beschwerdeschreiben des Kästorfer Spielplatz-Anrainers in der Ratssitzung am Mittwoch entgegengenommen und versprochen, zusammen mit Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide nach Lösungen zu suchen. „Ich hoffe, dass die Verwaltung jetzt ein bisschen in Bewegung kommt“, sagt der Ortsbürgermeister.

