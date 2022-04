Pandemie-Folgen lindern: LSB fördert Wolfsburgs Vereine

ÜbungsleiterInnen gesucht! Der Landessportbund will Frauen und Männer so gut wie allen Alters und in so gut wie allen Sportarten für ein Traineramt begeistern. Als eine der schwerwiegenden Folgen der Lockdowns haben sich zu viele Übungsleiter zurückgezogen oder sich gar nicht erst ausbilden lassen. Das soll sich jetzt ändern.

Gitti Fahse, die als Kreisturnwartin immer wieder ihre Stimme erhoben hatte und auf die körperlichen und seelischen Folgen der Bewegungslosigkeit der Menschen in der Corona-Krise hingewiesen hatte, lobt die Initiative vom LSB ausdrücklich. „Von dem Geld kann man sich zwar keine Übungsleiter backen aber es ist doch ein riesiger Unterschied, ob ein Verein oder eine Einzelperson die Ausbildung gefördert bekommt oder sie eben allein bezahlen muss. Das könnte doch für viele - egal ob junge Leute oder jemand, der gerade in Rente gegangen und noch topfit ist - ein super Einstieg sein.“

Die Trainerin zeigt exemplarisch zwei weitere Möglichkeiten, neben der Bezuschussung der Übungsleiterausbildung, die der LSB in seinem Fördertopf hat. „Es gibt eine Zielgruppenförderung zum Beispiel von 50-Jährigen, in einen Verein einsteigen. Das wird bei sechs Monaten Vereinszugehörigkeit mit 60 Euro pro Neumitglied bezuschusst. Und es werden Outdoor- und Trendsport-Sachleistungen gefördert. Ziel ist, dass die Vereine dabei unterstützt werden, Angebote ins Freie zu verlagern oder neue Outdoorsportarten dauerhaft anzubieten.“ Der Sport im Freien hatte in der Pandemie eine zunehmende Rolle gespielt. Er war zunächst der einzige gewesen, der schrittweise wieder angeboten werden durfte.

Die Unsicherheit ist in der Pandemie noch immer groß

Alles in allem müsse man auf jeden Fall honorieren, dass das Land jetzt mit diesen Maßnahmen gegensteuere, lobt Trainerin Fahse. „Trainer und die es werden wollen, müssen Verlässlichkeit erhalten. Müssen wissen, dass man in den Sport investiert und auf ihn setzt, um die Folgen der Pandemie zu bewältigen.

Gitti Fahse zollt der finanziellen Initiative, die der LSB jetzt für die Sportförderung in der Pandemie ergriffen hat, ein dickes Lob. Alles, was die Menschen in Bewegung bringe, sei ein guter Schritt. Foto: Archiv: LARS LANDMANN / regios24 / Lars Landmann

Die werden uns ja noch lange beschäftigen.“ Gewichtszunahme, Gelenkprobleme und nicht zuletzt psychische Probleme machen vielen Menschen allen Alters zu schaffen. Noch immer ist die Unsicherheit groß, viele trauen sich noch nicht zurück zu den Vereinen. Das schlägt auch auf viele Übungsleiter- oder am Traineramt vormals Interessierte durch. Etliche sind ebenfalls verunsichert. Die Pandemie mit ihren Ängsten, Befürchtungen, Belastungen fordert ihren Tribut.

„Nun aber sollten die Menschen nach vorn blicken und auch Unterstützungen wie die finanzielle durch den Landessportbund frohen Mutes annehmen“, macht sich Gitti Fahse für eine beherzte Aufnahme des vollständigen Sport- und Ausbildungsbetriebes in allen Verbänden stark.

Alle vollständigen Informationen zu den verschiedenen Fördermöglichkeiten von Vereinen und Einzelpersonen sind beim Landessportbund Niedersachsen, Telefon 0511 1268-0, unter der LSB-Hotline: 0511 1268-210 abrufbar. Per E-Mail: info@lsb-niedersachsen.de.

