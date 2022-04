Fallersleben. Auf der Festwiese Westerlinge in Wolfsburg schlägt der Zirkus Mitte April sein Zelt auf. Dieses Programm erwartet Familien und Kinder.

Im April gastiert Circus Arena in Fallersleben. Madame Celine als Nixe im Spinnennetz schwebt während der Show anmutig durch die Luft.

Freizeit in Wolfsburg

Freizeit in Wolfsburg Akrobatik, Tiere, Jonglage: Circus Arena kommt nach Fallersleben

Tollkühne Artisten, anmutige Akrobatinnen, lustige Clowns und Tierdressuren: Das gibt es im April in Wolfsburg zu sehen. Vom 14. bis 25. April gastieren die Schausteller von Circus Arena aus der Nähe von Dresden auf der Festwiese Westerlinge in Fallersleben (gegenüber Techno-Forum).

Zum Programmauftakt zeigen die Schausteller eine futuristisch orientalische Show mit einer Karawane aus Kamelen, Watussirindern, Hochlandrindern und einem Texas-Longhornrind. Artistin Angelina zeigt im Anschluss eine elegante Luftdarbietung an langen Tüchern. „Clown Emilio ist nicht nur lustig, sondern bezaubert große und kleine Kinder gleichermaßen mit vielen liebenswerten Ideen“, kündigt der Zirkus aus.

Madame Celine als Nixe im Spinnennetz schwebt außerdem anmutig durch die Luft. In einem weiteren Auftritt bietet sie eine Jonglage mit Bällen, Ringen und Keulen. Auch eine „herzige Rasselbande putziger Shetlandponys trabt in die Manege, welche immer schnell die Herzen der Kinder erobert“, heißt es in der Ankündigung.

Akrobat klettert über wacklige Stühle bis zu neun Meter in die Höhe

Auch eine Kamel-Karawane ist in Fallersleben zu sehen. Foto: Veranstalter

Komik auf dem Trampolin und Sprungturm zeigt der lustige Bademeister Marcello mit rasanten Kapriolen. Senior Gitano klettert über wacklige Stühle hoch bis in neun Meter Höhe, um dort gewagte Handstandakrobatik zu zelebrieren. Hula-Hoop-Tänzerin Angela lässt Ringe um ihre Hüften kreisen und Pferdeflüsterer Marcus bringt edle Araberhengste in die Manege, welche dort in verschiedenen Dressurvariationen steigen und traben.

Das kubanische Multitalent Ariel Vidal verbreitet südamerikanischen Flair und kubanische Lebensfreude mit zwei Auftritten an der Pole-Maststange und wirbelt zu temperamentvoller Musik einen Cubewürfel durch die Luft. Zum Abschluss wagt sich Clown Emilio auf ein schnell rotierendes Todesrad.

Vorstellungszeiten von Circus Arena in Wolfsburg

Die Vorstellungen sind: Mittwoch und Donnerstag jeweils um 16 Uhr; Freitag und Samstag um 15 Uhr sowie 18.30 Uhr. Ostersonntag und Ostermontag um 15 Uhr; am Sonntag, 24. April, um 11 Uhr. Dienstags findet keine Vorstellung statt.

Mittwochs und donnerstags zahlen Erwachsene Kinderpreise, am Sonntag haben Mütter in Begleitung ihrer Kinder freien Eintritt. Ostermontag ist Familientag mit 10 Euro auf allen Plätzen. Die Zeltanlagen sind laut dem Zirkus angenehm temperiert. Es gelten die 3G-Regeln. Wer Fragen zu den Hygienebestimmungen hat oder Karten reservieren möchte, kann sich unter 0176-70936440 melden. Weitere Infos unter www.circus-arena.com.

