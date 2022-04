Wolfsburg. In Alt-Wolfsburg sollen Altenbungalows Neubauten weichen. Ist ihr Zustand wirklich so schlecht? Dieter Schiller (80) zeigt sein kleines Reich.

Wohnen in Wolfsburg Neue Reihe: So lebt es sich in Abbruchhäusern in Alt-Wolfsburg

Dieter Schiller ist kein sentimentaler Typ. Doch in seinem kleinen Bungalow in Alt-Wolfsburg würde er schon gerne wohnen bleiben. Am liebsten bis zu seinem Tod. Seine Vermieterin, die Neuland, hat andere Pläne.

Wie berichtet, plant das Tochterunternehmen der Stadt Wolfsburg seit geraumer Zeit den Abriss der Altenwohnungen in der Neuen Reihe. An ihrer Stelle will die Neuland Mehrfamilienhäuser mit geförderten Wohnungen errichten, wie in Detmerode und auf dem Laagberg.

Eine Sanierung der Reihenbungalows wäre weder ökonomisch noch ökologisch, erklärte eine Unternehmenssprecherin kürzlich. Die Technik bereitet Probleme. Die Grundrisse seien nicht barrierearm. Nach Auszügen unterbleibt eine Neuvermietung. Durch viele Fenster schaut man inzwischen in leere Räume.

Mit 59 Jahren zog er übergangsweise in den Alten-Bungalow – und blieb bis heute

Die Küche ist winzig klein, aber hell. Und genügend Platz für Kochplatte, Kühlschrank, Mikrowelle und einen Tisch bietet sie auch. Foto: Stephanie Giesecke

Dabei wohnt es sich in den Häusern gar nicht schlecht. Dieter Schiller zeigt es gerne. Er ist nach der Trennung von seiner zweiten Ehefrau in die Neue Reihe gezogen. Eigentlich sollte es nur vorübergehend sein. Doch aus zwei, drei Jahren wurden irgendwann 21. „Und jetzt soll ich raus, mit 80?“, fragt er.

Dass Dieter Schiller an seinem Zuhause hängt, sieht man sofort: Vor der Haustür steht ein ordentlich geschnittener Strauch in voller Blüte, Kübel mit Veilchen flankieren den Eingangsbereich. Früher hat Schiller auch die Gärten mancher Nachbarn bepflanzt. Und wurde dafür von ihnen bekocht.

Küche und Bad sind klein, aber gepflegt

Drinnen gehen vom kleinen Flur vier Türen ab. In der kleinen Küche eine moderne Küchenzeile mit Herd, Kühlschrank und Spülmaschine unterzubringen, wäre eine Herausforderung. Doch so viel Geräte braucht Schiller nicht. Ihm genügt eine Doppelkochplatte. „Ich mache alles mit der Mikrowelle“, erzählt er.

Das Wohnzimmer ist der größte Raum. Abends klappt Dieter Schiller die Couch zum Schlafen aus. Foto: Stephanie Giesecke

Im Bad das Übliche: Badewanne, Waschbecken, Toilette – alles, was man braucht. Die hellgelben Fliesen gehören vermutlich zur Originalausstattung, sind aber top gepflegt. Vor einiger Zeit, erzählt Schiller, habe es nach einem Rohrbruch im leerstehendenBungalow nebenan einen Wasserschaden gegeben. Doch die Neuland habe alles sofort instandgesetzt.

Zuhause im Abrisshaus: Von maroder Elektrik merkt Wolfsburger nichts

Neben dem Bad befindet sich ein kleiner Raum, in dem der ehemalige Werker einen Kleiderschrank und Garderobe untergebracht hat. Andere Mieter nutzten das Zimmerchen zum Schlafen, sagt er. Schiller klappt stattdessen abends seine Couch aus.

Sie steht zusammen mit einem anderen Sofa im Wohnzimmer. Pflanzen hängen von der Decke, Kakteen reihen sich im Fenster. Es gibt einen großen Fernseher, eine Stereoanlage und ein Aquarium. Von maroder Elektrik merkt Schiller nichts. Ihm haue es nicht die Sicherungen raus, erklärt er.

Seit 21 Jahren Mieter in der Neuen Reihe: Im November läuft der Vertrag aus

Dieter Schiller wohnt seit mehr als 20 Jahren in der Neuen Reihe. Auf seiner Terrasse ziehen Sträucher und ein Vogelhäuschen tierische Besucher an. Foto: Stephanie Giesecke

Auf der Terrasse vergnügt sich ein halber Vogelschwarm in einem Strauch. Vor der Tür steht Schillers Fahrrad. Er nutzt es gern und regelmäßig. Wie er es nach einem eventuellen Umzug in einen Keller tragen sollte, gibt ihm ein Rätsel auf.

Alles in allem ist das kleine Reich des Wolfsburgers nicht mehr als 40 Quadratmeter groß, rund 300 Euro, schätzt er, zahlt er kalt. Sein Mietvertrag läuft bis November. Dass die Neuland ihn noch einmal verlängert, kann er nur hoffen.

„Wegen mir können sie die Häuser stehen lassen“, sagt er. „Alles wird plattgemacht. Es heißt immer Wohnungsmangel und dann wird abgerissen.“ Doch der Wolfsburger ist auch Pragmatiker. Er genießt das Leben – egal wo. „Wenn ich raus muss, muss ich raus“, stellt er fest. „Das ist ja nicht mein Eigentum.“

