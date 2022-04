Unbekannter stiehlt in Wolfsburg Mobiltelefon aus Notarztwagen

Wolfsburg. Die Tat ereignete sich am Montagnachmittag während eines Einsatzes in der Laagbergstraße. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Ein dreister Diebstahl hat sich am Montag in Wolfsburg ereignet: Während eines Einsatzes stahl ein Unbekannter ein Handy aus einem Rettungswagen.

Während eines Rettungseinsatzes am Montagnachmittag gegen 17 Uhr in der Laagbergstraße hat ein unbekannter Täter aus einem Notarztwagen ein Mobiltelefon gestohlen. Nach bisherigen Ermittlungen öffnete der Täter die Tür des Einsatzfahrzeuges, während die Besatzung in einer Wohnung eine medizinische Versorgung leistete, und nahm das Handy an sich, so die Polizei.

Danach entfernte er sich in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter (05361) 46460 zu melden.

red

