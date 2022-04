Einkaufen in Wolfsburg

Einkaufen in Wolfsburg Leere Supermarkt-Regale bringen Wolfsburger Kunden in Rage

So lange sich an der Kasse niemand vordrängelt, ist ein Besuch im Supermarkt üblicherweise eine recht unaufgeregte Angelegenheit. Oder war es vielmehr. Denn manche Kunden in Wolfsburg verlieren angesichts knapper Grundnahrungsmittel offenbar die Nerven.

Heinrich Schmidt betreibt seit 15 Jahren einen Nahkauf-Markt in der Nähe des Dunantplatzes und erlebt seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs eine Rückkehr der leeren Regale. Seit Wochen fehlen Öl und Mehl. „Bei den Nudeln geht es jetzt los“, sagt er.

Für Schmidt hat das Problem zwei Seiten. Auf der einen Seite erlebte er Hamsterkäufer, die den halben Tag mit dem Auto von Supermarkt zu Supermarkt fahren, um so viel Öl und Mehl wie möglich zu kaufen. Auf der anderen Seite widerspricht der Lebensmittelhändler den Presseabteilungen großer Supermarktketten, die von „kurzfristigen Lieferengpässen“ berichten und Mangel allein mit einer erhöhten Nachfrage begründen.

Wolfsburger Supermarkt-Betreiber: Öl und Mehl sind nicht auf dem Markt

Der Wolfsburger, der beim Einkauf mit einer großen Kette zusammenarbeitet, macht in seinem Alltag andere Erfahrungen: Seiner Schilderung zufolge kommt tatsächlich zu wenig Ware an. „Ich könnte einen Sattelzug Mehl bestellen und kriege nur eine Einheit“, betont Schmidt. „Mehl wird rationiert, und es geht zuerst in die Bäckereien.“

Das Ölregal ist seiner Schilderung nach leergeräumt, weil der größte Teil des Raps- und Sonnenblumenöls aus der Ukraine komme. Olivenöl wiederum werde in zu kleinen Mengen produziert, um die durch den Krieg entstandene Versorgungslücke zu füllen.

Schmidt hat sich bemüht, rechtzeitig gegenzusteuern und die Abgabemengen pro Kunde auf ein Kilogramm Mehl und eine Flasche Öl zu beschränken. Viel gebracht hat es nicht. „Letztlich war es nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, so der Supermarkt-Chef.

Leere Supermarktregale führen zu erbitterten Diskussionen mit Kunden

Seine Mitarbeiter und er fanden sich plötzlich in erbitterten Diskussionen mit uneinsichtigen Kunden wieder. „Die Leute werden zum Teil vehement, weil sie glauben, dass in Wirklichkeit genug vorhanden ist“, erzählt er. „Es waren schwere Wochen. Wir sind regelrecht angefeindet worden, dass wir unfähig seien zu bestellen.“ Doch selbst, wenn er an seinem Lieferanten vorbei einkaufen wollte: „Bei Metro gibt es auch nichts. Die Ware ist nicht auf dem Markt.“

Der Lebensmittelhändler vom Eichelkamp rechnet damit, dass der Mangel noch über eine geraume Zeit bestehen wird, auf jeden Fall bis ins kommende Jahr. Im Krieg, sagt der Wolfsburger, säe niemand Weizen oder Ölpflanzen. Doch Heinrich Schmidt appelliert auch an die Hamsterkäufer: „Die Probleme wären nicht so groß, wenn Raffen und Einlagern nicht für so Viele das Wichtigste wäre.“

