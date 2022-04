Polizei Wolfsburg Polizeihubschrauber suchte in Wolfsburg nach einem Vermissten

Zu einem Polizeieinsatz mit Hubschrauber kam es am Sonntag in der Wolfsburger Nordstadt. Ein Jugendlicher wurde vermisst.

