Polizei: Zigarettenautomaten in Wolfsburg aufgebrochen

Wolfsburg. In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte sämtliche Zigaretten aus zwei Automaten in Neindorf gestohlen. Wolfsburgs Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag zwei Zigarettenautomaten in Wolfsburgs Stadtteil Neindorf aufgebrochen. (Symbolbild)

Ein aufmerksamer Zeuge hat der Wolfsburger Polizei am frühen Dienstagmorgen gegen 0.46 Uhr zwei offene und leere Zigarettenautomaten im Ortsteil Neindorf gemeldet. Die aufgebrochen Automaten stehen Am Moosholz und an der Kreuzung zwischen den Straßen Am Hasenwinkel und Lindbergstraße.

Die Beamten – wenig später nach dem Anruf vor Ort – stellten fest, dass beide Automaten mit brachialer Gewalt geöffnet wurden. Die noch unbekannten Täter stahlen sämtliche Zigaretten aus dem Inneren. „Der Tatzeitraum steht noch nicht genau fest“, teilt Wolfsburgs Polizei mit, „er dürfte aber vermutlich zwischen Montagabend, 20 Uhr, und Dienstagmorgen, 0.45 Uhr, liegen.“ Wie hoch der angerichtete Schaden ist, würden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben.

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner verdächtige Personen oder Geräusche wahrgenommen haben, und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer (05361) 46460.

