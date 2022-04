Die Polizei fahndet in Wolfsburg nach einem Exhibitionisten

Polizei Wolfsburg Zwei Frauen belästigt: Fahndung nach Exhibitionisten in Wolfsburg

Zwei junge Frauen sind am Dienstagnachmittag im Bereich des Beethovenrings in Wolfsburg sexuell belästigt worden. Wie die Polizei berichtet, saßen die beiden Frauen gegen 16.40 Uhr auf dem Balkon ihrer Wohnung, als ein unbekannter Mann sich ihnen annäherte.

Er habe sie in obszöner Weise angesprochen, woraufhin sich die beiden Frauen verwehrten und ihn aufforderten, zu gehen. Das schien ihn nicht zu beeindrucken, er blieb und zeigte sich den Frauen nach Polizei-Angaben in „exhibitionistischer Art und Weise“, indem er sich in den Schritt fasste.

Daraufhin alarmierten die beiden Frauen die Polizei, worauf der Unbekannte sich auf ein mitgeführtes silbernes Damenfahrrad setzte und davonradelte.

Polizei sucht Mann mit Camouflage-Jacke

Der Beschuldigte war mit einer schwarzen Jogginghose und einer Camouflage-Jacke bekleidet. Er hatte schwarze Haare und einen leichten schwarzen Bartwuchs. Seine Körperstatur beschreibt die Polizei als „etwas korpulent“, zudem hätte seine Haut einen bräunlichen Teint.

Die Polizei hofft darauf, dass anderen Bewohnern des Beethovenrings, Passanten oder Autofahrern der Unbekannte aufgefallen ist und sie Hinweise zur Identität des Mannes geben können. Zuständig ist die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer (05361) 46460.

