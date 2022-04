Wolfsburger Stadtbibliothek setzt auf Selbstverbuchung

Die Digitalisierung schreitet voran: Seit Anfang April können Bibliotheksnutzende der Zentralbibliothek im Alvar-Aalto-Kulturhaus ihre Medien selbst ausleihen. Die acht RFID-Terminals – RFID steht für radio-frequency identification – in der Zentralbibliothek seien einfach zu bedienen und ermöglichten zudem die EC-Kartenzahlung aller Bibliotheksdienstleistungen, teilt die Stadt mit.

Viele Besucher würden die Terminals bereits benutzen. „Ein weiterer sehr wichtiger Schritt zur Digitalisierung von Dienstleistungen ist jetzt in der Bibliothek erfolgt, um den Service für Bürger zu verbessern und Wartezeiten zu vermeiden“, stellt Stadträtin Iris Bothe die neue Dienstleistung vor.

Wolfsburg ist eine der wenigen Großstädte mit diesem System

Die Medienverwaltung der Bibliothek werde durch RFID-Terminals bürgerfreundlicher. „Wir sind besonders stolz darauf, mit der RFID-Einführung auch die EC-Kartenzahlung in der Bibliothek zu ermöglichen. Das wurde in der Vergangenheit immer wieder nachgefragt. Jetzt sind wir eine der wenigen Großstädte in der Bundesrepublik, die über eine solche Funktion verfügen“, berichtet Dr. Birgit Rabofski, Leiterin des Geschäftsbereichs Bildungshaus bei der Stadt Wolfsburg.

Bereits vor der Einführung in der Zentralbibliothek konnten Erfahrungen mit dem System gesammelt werden. Begonnen wurde die RFID-Einführung im Lernzentrum Fallersleben, dort startete der Livebetrieb im September 2018. Nach und nach wurden dann die anderen Lernzentren in Vorsfelde, in der Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule und in Westhagen auf RFID umgestellt. Alle 250.000 Medien wurden auf RFID-Fähigkeit konvertiert und auch alle Arbeitsplätze in der Bibliothek entsprechend ausgestattet.

Die Erfahrungen mit dem RFID-System seien sehr positiv

„Wir sind überzeugt, dass die Selbstverbuchung von unseren Kundinnen und Kunden gut angenommen wird. Erfahrungswerte aus anderen Bibliotheken sind dazu sehr positiv“, erläutert Bibliotheksleiterin Petra Buntzoll. „Die Bibliotheksmitarbeitenden sind jederzeit bei allen Fragen zur Nutzung der Selbstverbuchung behilflich.“

