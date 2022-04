Wolfsburg-Marathon – erste Anmeldeperiode endet am 30. April

Wolfsburg. Der Hexad-Wolfsburg-Marathon findet am 11. September statt. Die Anmeldung für den United-Kids-Foundations-Lauf öffnet am 1. Juni.

Das Lauftraining in Wolfsburg macht bei diesem Wetter wieder Spaß – der Frühling ist da! Für die Läuferinnen und Läufer bedeutet das spätestens jetzt den Beginn der individuellen Vorbereitung auf den Hexad-Wolfsburg-Marathon am 11. September. Passend hierzu läuft nun am 30. April die erste und günstigste Anmeldeperiode ab, wie das Organisationsteam mitteilt – für alle Läuferinnen und Läufer sicherlich eine interessante Möglichkeit, für einen Motivationsschub im Training zu sorgen und die eigenen sportlichen Ziele mit der Meldung für den Hexad-Marathon, AudiBKK-Halbmarathon, K-Bau-10-Kilometer, 5 Kilometer zu definieren.

Einzel- und Sammelanmeldungen sind über die Onlineanmeldung möglich

Die Onlineanmeldung für den United-Kids-Foundations-Lauf (circa 1 Kilometer) öffnet ab dem 1. Juni die Tore für die kleinen Sportskanonen zwischen Geburtsjahr 2010 und 2017. Teilnahmeberechtigt werden neben den Kindern auch wieder Rollstuhlfahrende sein, die ebenfalls die 1-Kilometer-Strecke absolvieren können. Infos zur Anmeldung für den Kinderlauf folgen nach Veranstalterangaben Ende Mai. Alle wichtigen Veranstaltungsinformationen sind im Internet unter www.wob-marathon.de zusammengetragen. Auf der Website ist auch die Onlineanmeldung zu finden. Durch das Meldesystem gemeinsam mit dem Zeitnahmepartner Mikatiming sind auch in diesem Jahr neben Einzelmeldungen Sammelanmeldungen über die Onlineanmeldung problemlos möglich.

