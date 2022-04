Wolfsburg. Bei „Kampf der Realitystars“ war in der dritten Folge Schluss für den Wolfsburger Enrico Elia. Seinen Fans erzählt er, wie er sich gefühlt hat.

Wolfsburger bei RTL2 So endete die RTL-2-Show für Wolfsburgs Influencer Enrico Elia

Der Traum vom Realitystar-Dasein ist – vorläufig – vorbei: In der dritten Folge, und damit nach nur einer Woche unter der thailändischen Sonne, musste Wolfsburgs Influencer Enrico Elia die RTL-2-Show „Kampf der Realitystars“ am Mittwoch verlassen. Der als „Praktikant“ und unbekanntes Gesicht in die Mischung verschrobener Beinahe-Promis wie Elena Miras oder Schäfer Heinrich eingeführte Wolfsburger nahm das Urteil seiner Mit-Bewerber um den Preis von 50.000 Euro mit traurigen Augen, aber würdevoller Akzeptanz hin.

Besonders viel Sendezeit war dem 20-Jährigen nicht zuteil geworden: In den Momenten, in denen er über den Fernsehbildschirm flimmerte, bewahrte er sich aber stets sein ungekünsteltes, authentisches und sympathisches Auftreten. Womöglich war das einfach zu freundlich für die „Prominenten“ der Show, die ihn schon nach einer Woche aus der Runde wählten. Er sei „schwach gestartet“ und „stark abgestürzt“, ätzte „Richter Gnadenlos“ Ronald Schill gegen Enrico Elia.

Viel Sendezeit bekam Wolfsburgs Influencer Enrico Elia bei RTL2 nicht

Zu freundlich gab sich Elia womöglich auch in Richtung seiner Mitstreiterin Elena Miras, der er sein Bett angeboten hatte – nicht für Stunden der Zweisamkeit, wie das Format vielleicht vermuten ließe, sondern als Ersatz für ihr eigenes, das nass geworden war. Das war es allerdings auch schon fast mit Elias Sendezeit in der dritten Folge der Show.

Im Gespräch mit unserer Zeitung hatte der 20-Jährige durchblicken lassen, dass er nicht von allen Promis gleich wohlwollend aufgenommen worden sei; auch sei das ständige Tragen eines Mikrofons und die unablässige Beobachtung durch Kameras durchaus stressig gewesen.

Enrico Elia steigert sich auf 20.000 Instagram-Follower

Immerhin: Elias Rolle als Influencer kann er nach seinem Durchlauf des „Kampf der Realitystars“ nun wohl deutlich besser nachkommen. Seine Followerzahl auf Instagram ist auf über 20.000 gestiegen – eine solide Zahl für den jungen Wolfsburger. Seinen Followern schrieb er am Tag seiner Abwahl von einer „unglaublich schönen Reise mit Höhen und Tiefen“, und dass er viel gelernt habe über sich, das Leben und andere.

„Ich gehe mit einem weinenden und einem lachenden Auge“, schrieb der 20-Jährige. Die Sendung „Kampf der Realitystars“ läuft immer Mittwochs um 20.15 auf RTL2 und kann im Internet unter RTL Now gestreamt werden.

