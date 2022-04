Wolfsburg. Van Tuan Le betreibt auch „Nem Grill“ in Braunschweig. Bei „Nem-Tropical Delight“ in der VW-Stadt gibt’s Gerichte der überraschenden Küche Vietnams.

Gastronomie in Wolfsburg Neues Restaurant: Bei „Nem“ in Wolfsburg gibt’s vietnamesisch

Limettengrüne Lotusblätter hängen in Form von Lampen von der Decke, in der anderen Ecke ein Baldachin aus rosafarbenen Kirschblüten über den Marmortischen, die Theken zieren glutorangene Sonnen, die hinter tiefschwarzen Bergen vor Tannen untergehen: Das Flair Vietnams hat Inhaber Van Tuan Le versucht, in seinem neuen Restaurant „Nem-Tropical Delight“ einzufangen: Seit dem 19. April offeriert der 58-Jährige in der Rothenfelder Straße Gerichte aus der vielfältigen und überraschenden Küche Vietnams.

Spektakulär: Das Essen verschwindet im „Nem-Tropical Delight“ zunächst in einer Wolke aus Rauch. Foto: Lars Landmann / regios24

Seit 20 Jahren lebt Le in Deutschland, seit 18 Jahren kocht er. Zuerst in Berlin, wo er sich nach eigenem Bekunden „die besten Rezepte bei den besten Köchen“ abgeschaut hat. 2014 dann hat er in Braunschweig sein erstes eigenes Restaurant, das „Nem Quán“ in der Schuhstraße, eröffnet, es folgte der „Nem Grill“ in der Neuen Straße ebenfalls in der Löwen-Stadt.

„Nem“: Kunden bitten um Eröffnung eines weiteren Standorts

Weil die Kunden, die aus der gesamten Region zwischen Harz und Heide stammen, ihn darum baten, sah er sich nach einem weiteren Standort in der VW-Stadt um: Und wurde fündig. 1100 Quadratmeter messen die neuen Räumlichkeiten, die Platz für 300 bis 400 Menschen bieten. Von Dezember an wurde bis zur Eröffnung renoviert.

Les Tage beginnen früh morgens um 7 Uhr, wenn er in den Metro-Großmarkt in Braunschweig fährt und frische Waren einkauft: „Ich achte sehr auf Qualität.“ Einige Zutaten wie Kokosmilch, von der er eine Palette pro Woche verbraucht, oder auch Gewürze wie den Indischen Wassernabel oder den Vietnamesischen Koriander bezieht er von Spezialhändlern aus Südostasien. Drei Stunden später steht Le in der Küche, um Gemüse in feine Stifte, Rauten und Streifen zu schneiden, dabei kochen kräftige hausgemachte (Hühner-)Brühen und Soßen auf dem Herd – manche bis zu sechs Stunden lang. „Ich liebe es zu kochen“, gesteht der Restaurantbesitzer. Sein Herz geht auf, wenn es den Gästen nicht nur schmeckt, sondern wenn sein Essen sie glücklich macht.

Gerichte werden auf Grillplatten serviert

Und das versucht er mit Gerichten wie Süßkartoffel-Hähnchen in gelber Curry-Soße, „kaiserlich gegrilltem Lachs“ oder den Feuertopf-Gerichten, hier schwimmt Tofu oder Hähnchen in Erdnuss-Soße mit Kokosmilch, zu erreichen. Sämtliche Grillgerichte wie Garnelen oder Hähnchenkeule mit Teriyaki-Sauce werden auf im Ofen erhitzen gusseisernen Grillplatten, die wiederum auf einem Brettchen stehen, serviert.

Es gibt eine reichhaltige Vielfalt veganer und vegetarischer Gerichte wie gebratene Reisbandnudeln mit Tofu und Pak-Choi, rotes Kokos-Curry oder Tofu BBQ mit Zitronengras und Ananas – allesamt ohne Glutamat und (fast) ohne Fett zubereitet. Für mehrere Gäste bietet sich an, in der Mitte des Tisches eine Art Grilltopf zu platzieren, in dem Fleischstücke selbst garen.

„Nem“ nennen die Vietnamesen ihre Sommerrollen

Übrigens: Nem nennen die Vietnamesen ihre Sommerrollen. Eine Vorspeise, die der in Südostasien verbreiteten Frühlingsrolle ähnelt, aber nicht frittiert wird. Die Hülle besteht aus Reisoblaten, die in warmes Wasser eingetunkt werden, um sie geschmeidig zu machen. Laut Bewertungsportal sollte man diese Rollen „unbedingt probieren“.

Online-Reservierungen sind über https://nemtropical.de/ möglich.

