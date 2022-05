Im Wolfsburger Phaeno dreht sich wieder alles um Lego

Was macht die Faszination der bunten Lego-Steine aus? Kinder und Erwachsene können diesem Geheimnis in der neuen Sonderausstellung „phaenoBRICKS“ vom 7. bis 15. Mai im Phaeno in Wolfsburg auf die Spur kommen und an beiden Ausstellungswochenenden auch selbst aktiv werden.

Die Fangruppe „Steineland Harz + Heide“ wird wieder viele fantasievolle Bauten aus ihren Kreativwerkstätten zeigen und hat zudem Lego-Freunde aus Dänemark und Frankreich eingeladen. Fans können sich auf eine große Kugelbahn mit abenteuerlichen Konstruktionen, fantasievolle Fahrzeuge rund um den VW-Bulli, eine große Stadtlandschaft, neun Star-Wars-Todesstern-Parodien und vieles mehr freuen. „Durch das Hobby lernt man Lego-Fans im In- und Ausland kennen. Deswegen ist es uns eine große Freude, Kinder und Erwachsene durch die Ausstellung im Phaeno von den vielfältigen Möglichkeiten zu begeistern“, sagt Oliver Starke, Koordinator der Ausstellung.

„Lego verbindet Menschen unterschiedlichen Alters“

An den Ausstellungswochenenden stehen die Mitglieder gern für Fragen zur Verfügung, und es darf dann natürlich auch wieder fleißig mitgemacht werden: Am Spieletisch kann jeder bei „Mensch ärgere dich nicht“ aus Lego mitspielen, beim Mosaik dürfen Kinder und Erwachsene mitbauen, und außerdem können mehrere Rennfahrzeuge gesteuert werden. Zusätzlich wird ein Workshop zum Programmieren eines Lego-Roboters angeboten. „Ich habe als Kind mit den klassischen blaugrauen Raumfahrzeugen gespielt und baue jetzt gerne zusammen mit meinen Kindern Fantasiewelten auf. Diese Kreativität verbindet Menschen unterschiedlichen Alters, und das macht auch die besondere Faszination der Ausstellung aus“, erklärt Davy Champion, Phaeno-Organisator der Sonderausstellung.

Um das gemeinsame Bauen zu fördern, hatte das Phaeno schon vor dem Beginn der Ausstellung zum Wettbewerb „Baut einen Wolf aus Lego-Steinen“ eingeladen – passend zum Wolfsburger Wappentier. Zahlreiche kleine und große Wölfe wurden eingesandt, die während der Ausstellung alle gezeigt werden. Als Ergänzung stellt die Fangruppe zusätzlich eine große Wolfsskulptur mit Welpen zur Verfügung. Mehr zur Sonderausstellung findet man unter www.phaeno.de/phaenobricks.

Die Highlights der Ausstellung:

Neun Star-Wars-Todesstern-Parodien

Der Todesstern aus Star Wars ist eine riesige Raumstation, dazu gebaut, um ganze Planeten zu vernichten. In der Ausstellung wird sie ganz anders als gedacht gezeigt. Die Fangruppe benutzte die Bauvorschrift für den Todesstern, um beispielsweise stimmungsvolle weihnachtliche Szenen darzustellen oder Fantasiewelten aus Ninjago und Herr der Ringe einmal ganz anders zu präsentieren. Insgesamt werden neun „Todesstern-Parodien“ mit vielfältigen Details zu sehen sein.

Die große Kugelbahn

Mit Lego kann man auch eine große Kugelbahn zusammenbauen! Die Kugeln werden durch abenteuerliche Konstruktionen transportiert: Tunnel, Förderbänder, Riesenräder… Der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt.

VW-Bulli als Helikopter

Henrik Olsen aus Dänemark bringt aus seiner Kreativwerkstatt insgesamt zehn fantasievolle Fahrzeuge mit, die auf den an sich schon legendären Modellen VW-Bulli und -Käfer basieren. Was daraus nach stundenlanger Tüftelei aus zahlreichen unterschiedlichen Steinen und viel Fantasie werden kann, ist wirklich sehenswert.

Die Stadt der wunderbaren Orte

Vom Bahnhof zum Vergnügungspark: Wer findet den lustigsten oder schnellsten Weg dorthin? Auf der Stadtanlage gibt es viel zu entdecken.

Jump’n’Run-Landschaft

Bonusmünzen sammeln, vor Piranhapflanzen ausweichen oder den Widersacher Bowser bezwingen. Eine Landschaft mit Elementen von Lego-SuperMario begeistert mit den bekannten Jump’n’Run-Elementen.

Eine Weltraumstation mit Classic Space Feeling

Eine Weltraumstation in Blau-Grau mit transparenten gelbgoldenen Fenstern. Da kommen Erinnerungen an die Classic-Space-Lego-Raumschiffe aus den späten 70er und 80er Jahren auf. Von einer Kommandozentrale bis zur Mensa sind dabei ganz viele detailreiche Räume entstanden, die man in der Ausstellung als eine gesamte Raumstation bewundern kann.

Physik zum Staunen

Eine große Möbiusschleife, bei der man nicht zwischen oben und unten oder zwischen innen und außen unterscheiden kann, und ein Nachbau des Cern-Teilchenbeschleunigers machen spannende Physik auch in Lego-Steinen anschaulich.

Unheimliche Erinnerung an die Filmreihe Alien

Wer hat die Filmreihe damals im Kino gesehen? Auch aus Lego-Steinen ist der spinnenartige Facehugger gruselig genug, um an die legendäre Filmreihe zu erinnern.

Großmodelle

Von wegen klein! Es werden auch verschiedene Großmodelle präsentiert: Vom Abschleppwagen aus der Animationsfilmreihe Cars bis zum edlen Einhorn – die Werke können sich wahrlich sehen lassen.

Mittelalterwelt aus Frankreich

Lego-Fans aus Frankreich bringen eine große Mittelalterwelt mit und machen die Landung der Wikinger in der Normandie anschaulich.

Autorennanlage

Lego-Fans können fast alles. In der Ausstellung zeigen sie, dass sich die Carrera-Bahn gut mit Friends-Bauteilen kombinieren lässt.

Helikopter

Immer wieder ist man erstaunt, wie elegant Helikopter aussehen. In der Ausstellung werden verschiedene Modelle gezeigt.

Wolf und Co.

Zahlreiche Wolfsmodelle von Teilnehmenden am großen Phaeno-Gewinnspiel werden in der Ausstellung gezeigt. Ergänzt werden diese durch ein großes Wolfsmodell mit Nachwuchs, das die Fangruppe erbaut hat.

Workshopangebot: Lego-Roboter programmieren – ein EV3-Workshop

Keine Ahnung, wie man diese Lego-Roboter zum Fahren bringt? Dann hilft dieser kleine Programmierkurs! Wir schauen uns den Aufbau der Fahrzeuge mit ihren Sensoren und Aktoren an und lernen die zugehörige Software kennen. Samstag, 7. Mai, Sonntag, 8. Mai, jeweils um 11 und 14 Uhr. Samstag, 14. Mai, Sonntag,15. Mai, jeweils um 11 und 14 Uhr. Anmeldung: an den jeweiligen Tagen an der Kasse, Teilnehmer jeweils max. 8, Teilnahme kostenfrei, im Tageseintritt enthalten, Dauer ca. 45 Minuten.

red

