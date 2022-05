Dennis Press und Marlene Hallecker in der neuen Optik-Press-Filiale in der Langen Straße in Vorsfelde.

Einzelhandel in Wolfsburg Nachfolge geklärt: Optik Press eröffnet neuen Laden in Vorsfelde

Die Ladentür ist geöffnet, und es dauert an diesem Morgen nicht lange, da hält ein Vorsfelder mit seinen zwei Hunden an und ruft „Hallo“ in die Räume. Er hat Marlene Hallecker entdeckt, die gerade dabei ist, Brillen einzusortieren. Hallecker ist keine Unbekannte in der Eberstadt, viele Jahre arbeitete sie bei der Firma „Cat Optik“. Nun ist sie zurück an alter Wirkungsstätte, allerdings mit dem Unterschied, dass ihr Arbeitgeber mittlerweile Optik Press heißt.

Am kommenden Montag öffnet die neue Filiale in der Langen Straße. „Ich freue mich sehr darauf“, berichtet derweil Dennis Press, der den Laden von Familie Türksch zum 1. April übernommen hat. Das Ehepaar, so heißt es auf der Internetseite, habe sich aus gesundheitlichen Gründen entschieden, das Unternehmen abzugeben.

Optik Press eröffnet bereits die zwölfte Filiale in der Region

Bei einem Seminar lernte Dennis Press Christian Türksch kennen. Und nun kommt mit Vorsfelde die zwölfte Filiale hinzu. „Wir haben bereits Geschäfte in Velpke und Ehmen – und mit Vorsfelde gelingt nun der Lückenschluss“, freut sich der 45-Jährige, der es nach eigenem Bekunden schätzt, in Kleinstädten statt in großen Innenstädten Brillen zu verkaufen. „Ich mag den persönlichen Kontakt“, erklärt der Diplom-Augenoptiker und Optometrist, der in Vorsfelde vier Beschäftigte einsetzt. Teile der Nachbarschaft und die große Hilfsbereitschaft habe er schon kennengelernt, berichtet Press.

Fünfte Generation führt das Familienunternehmen

In der fünften Generation sind sein Bruder und er in dem Familienunternehmen tätig – und von Beginn an waren die Brillen das Geschäft. 1870 startete die Familie. „Damit gehören wir tatsächlich zu den ältesten Optikern in ganz Deutschland“, erklärt Press, der schon als kleiner Junge Brillen schliff. „Das Geschäft lag auf meinem Schulweg, sodass ich regelmäßig zu Besuch war“, erinnert sich der 45-Jährige, der 2004 seinen ersten Laden übernahm. Stets standen die Männer der Familie in der ersten Reihe – und das wird sich auch so schnell nicht ändern. „Ich habe zwei Söhne, mein Bruder hat einen Sohn. Sie sollen machen, wozu sie Lust haben. Aber natürlich würden wir uns freuen, wenn sie in diesen Beruf gehen.“

Press ist also schon viele Jahre im Geschäft. Er weiß, dass sich der Ruf der Brille total gewandelt hat. Begriffe wie „Brillenschlange“ fielen früher häufiger. Ein Grund für die Veränderung aus seiner Sicht: Seit fast 20 Jahren ist die Brille mit Ausnahmen keine gesetzliche Kassenleistung mehr. „Das hat das Produkt in jedem Fall aufgewertet“, findet der Experte, der von Modestück und einem Hilfsmittel zugleich spricht.

