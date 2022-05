Autostadt Wolfsburg Comedy-Festival in der Autostadt Wolfsburg – Vorverkauf startet

Auch Dieter Nuhr tritt in der Wolfsburger Autostadt auf.

Wolfsburg. 50 Stars treten im Sommer in Wolfsburg auf. Der Online-Vorverkauf für das Kabarett- und Comedy-Festivals beginnt Dienstag. So kommen Sie an Tickets.