Für knapp 400.000 Euro: Wolfsburger Lessingstraße umgestaltet

Der Gehweg und der Seitenbereich eines gut 100 Meter langen Teils der Lessingstraße sind in den letzten Monaten vollständig umgestaltet worden. Statt der ehemaligen Abbiegerspur in Richtung Seilerstraße gibt es nun Grünflächen mit Bäumen und neugeordnete Stellplätze. Die städtebauliche Sanierung im Handwerkerviertel schreite mit diesem Projekt weiter voran, heißt es vonseiten der Stadt.

Die Anlagen wurden nun offiziell unter anderem durch Oberbürgermeister Dennis Weilmann, Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide und dem Sanierungsbeiratsvorsitzenden Jens Tönskötter eröffnet und der Öffentlichkeit übergeben. Umgestaltet wurde der Teil zwischen der Einfahrt des Hotels Global Inn und der Seilerstraße. Der bisherige Flickenteppich aus verschiedenen, alten und beschädigten Oberflächen aus vorherigen Bauvorhaben gehöre nun der Vergangenheit an.

Die Stadt Wolfsburg tut so auch etwas für den Klimaschutz

Der Geh- und Radweg ebenso wie die Stellplätze seien qualitätsvoll neu angeordnet worden. Auch die Querungsbereiche für Autos zur Wohnanlage Lessingpark seien nun deutlich erkennbar. Ganz neu hinzugekommen sind zudem Grünflächen mit verschiedenen Pflanzungen. Der zuvor vollversiegelte Bereich zwischen Fahrbahn und dem Lessingpark wird nun durch acht Beete aufgelockert, bestückt mit acht schattenspendenden Ulmen, diversen Stauden und Frühjahrsblühern. Damit werde auch auf das Thema klimatische Resilienz der Stadt reagiert und das lokale Mikroklima verbessert.

Darüber hinaus sind die Stellplätze für Längsparker entlang der Fahrbahn überwiegend in Schrägstellplätze umgewandelt worden. So ließen sich drei Plätze zusätzlich unterbringen, heißt es in der Mitteilung. Ebenfalls zusätzlich entstand ein barrierefreier Stellplatz. Die Stellplätze würden über ein System mit einem solarenergiebetriebenen Parkscheinautomaten bewirtschaftet. Anwohnende des Handwerkerviertels mit einem entsprechenden Parkausweis könnten die Plätze ohne weitere Kosten nutzen.

Die Stadt Wolfsburg muss nicht alle Kosten tragen

Gestaltungselemente aus bereits umgesetzten Projekten im Handwerkerviertel seien übernommen worden. Dazu würden die Pflanzbeetgestaltung genauso wie die Abfalleimer und Fahrradbügel zählen. Das Vorhaben habe insgesamt rund 393.000 Euro gekostet und etwa fünf Monate Bauzeit in Anspruch genommen. Insgesamt seien etwa 215.000 Euro der Kosten durch die Städtebauförderung kofinanziert worden.

