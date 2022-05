Neues Buch: Anekdoten übers Fallersleber Volks- und Schützenfest

„Im Jahr 2021, als sich abzeichnete, dass das Fallersleber Volks- und Schützenfest wegen der Corona-Pandemie wieder nicht stattfinden durfte, wollte ich etwas unternehmen, damit das seit mehr als 400 Jahren bestehende Fallersleber Volks- und Schützenfest nicht in Vergessenheit gerät“, sagt Bärbel Weist, ehemalige Ortsbürgermeisterin und Heimatpflegerin für Fallersleben.

Fallersleber erzählen Lustiges, Trauriges, Schönes und Fröhliches

Ihre Idee: ein Erzählwettbewerb. Sie forderte Bürgerinnen und Bürger über die Tageszeitung und bei verschiedenen Gelegenheiten auf, zu überlegen, was ihnen einfällt, wenn sie die Worte „Fallerselber Volks- und Schützenfest“ hören oder lesen, fragte, was ihnen wichtig, ungewöhnlich oder unvergesslich war, worüber sie sich geärgert hatten, auf was sie nie hätten verzichten wollen, was sie erlebt hatten: Lustiges, Trauriges, Schönes und Fröhliches.

Das Buch kostet 10 Euro und kann ab sofort gekauft werden

Die Resonanz sei gut gewesen. Erzählen sei für die meisten einfacher gewesen, als die Anekdote aufzuschreiben. So entstanden auch aus Gesprächen Berichte und Anekdoten. Ein Team bildete sich, das die Einsendungen las und für einen Wettbewerb bewertete; kleine Preise wurden vergeben. Im Team, das aus Ernst Telge, Eckhard Krebs und Bärbel Weist bestand, sei der Wunsch gewachsen, die Anekdoten in einem Buch zusammenzufassen, um es für die Nachwelt zu erhalten und es Interessierten zugänglich zu machen. Der Titel des Buches lautet: „Geschichten, Anekdoten und Berichte über das Fallersleber Volks- und Schützenfest“. Das Buch wurde im April 2022 fertiggestellt und im Mai gedruckt. 85 Seiten sind es geworden. Zum Preis von 10 Euro ist das Buch über das Fallersleber Volks- und Schützenfest ab sofort zu erwerben.

red

