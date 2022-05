Hinter dem Steuer eingeschlafen – Wolfsburger fährt gegen Laterne

Wolfsburg. In der Langen Straße ist es Dienstag zu dem Unfall gekommen, bei dem die Laterne stark beschädigt wurde. Der 33-jährige Fahrer verletzte sich leicht.

Offenbar wegen eines Sekundenschlafs ist es am Dienstag in Wolfsburg zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Sekundenschlaf dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall sein, der sich am Dienstagmorgen auf der Langen Straße ereignete. Ein 33 Jahre alter Autofahrer aus Wolfsburg war gegen 6.30 Uhr mit seinem Wagen die Lange Straße in Richtung Obere Tor gefahren. In Höhe der Amtsstraße nickte der 33-Jährige nach eigenen Angaben hinter dem Steuer ein und wurde erst durch einen lauten Knall jäh aus dem Schlaf gerissen.

Als er die Augen öffnete, stellte er fest, dass er gegen eine Straßenlaterne gefahren war. Die Laterne war bis kurz vor dem Boden umgeknickt. Der Lampenschirm befand sich mehrere Meter weiter auf dem Gehweg. Scherben und Plastikteile der Lampe waren auf dem Gehweg und der Straße verteilt. Der Aufprall war derart heftig, dass die Frontairbags auslösten. Der Schaden an Laterne und dem VW Golf des 33-Jährigen dürfte sich auf rund 6000 Euro belaufen.

Rettungswagen bringt den 33-jährigen Fahrer ins Klinikum

Der Golf war nach dem Zusammenstoß mit der Laterne nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 33-jährige Fahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum gebracht.

