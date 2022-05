Wolfsburg. Kommt Edeka an den Wolfsburger Dunantplatz, oder nicht? Die Kette hält sich bedeckt. Der Ortsrat hofft, am 15. Juni mehr zu erfahren.

Einkaufen in Wolfsburg Edeka und Eiscafé? – Ungewissheit am Wolfsburger Dunantplatz

Eigentlich ist die Edeka-Regionalgesellschaft Minden-Hannover recht offen, wenn es um die Planung neuer Supermärkte geht. So bestätigte sie im vergangenen Herbst ganz frank und frei Gerüchte, dass Edeka in die Steimker Gärten kommt. Doch geht es darum, ob Edeka sich am Dunantplatz ansiedelt, wie der SPD-Ratsherr und heutige Ortsbürgermeister Sabah Enversen seit Jahren kolportiert, machen die Mindener die Schotten dicht.

Auf die Frage, was Edeka am Eichelkamp plant und wie weit die Planungen gediehen sind, antwortet eine Unternehmenssprecherin, die Regionalgesellschaft könne zum Sachstand keine Aussage treffen. Das ist auch die Antwort auf die Frage, ob die Supermarkt-Kette wirklich an den Dunantplatz will.

Keine Bestätigung, kein Dementi. Da wird Daniel Olivier um einiges konkreter. Der Kaffeeröster stellt klar, dass er nicht vorhat, eine Eisdiele am Dunantplatz zu eröffnen, wie Enversen nach der jüngsten Sitzung des Ortsrates Mitte-West erklärt hatte. Was schön klang, da die Familie Olivier von 1953 bis 2014 das älteste Eiscafé Wolfsburgs betrieb, ist so leider nicht wahr.

Edeka lässt sich in Sachen Dunantplatz nicht in die Karten schauen

Daniel Olivier würde mit seiner Kaffeebrennerei gerne am Dunantplatz bleiben, muss sich aber nach neuen Räumlichkeiten umsehen. Foto: Tanja Reeve

Enversen habe eine Idee „sehr frei interpretiert“, sagt der gelernte Eiskonditor. Die eigentliche Idee ist demnach, bei einem Umzug in größere Räume zwei oder drei selbstgemachte Eissorten mit ins Programm zu nehmen. „Aber ein Eiscafé – nein. Kaffee ist und bleibt mein Hauptgeschäft“, so Olivier.

Dass er mit seiner Kaffeerösterei nicht in der Röntgenstraße 85 bleiben kann, hält er für so gut wie gewiss. Nahkauf-Besitzer Heinrich Schmidt will seinen Supermarkt aufgeben, wenn er in Rente geht. Die Ortspolitik wartet seit Jahren auf eine Überplanung des Dunantplatzes, um den Bau eines größeren Supermarktes zu ermöglichen. Vielleicht an der Stelle, an der sich jetzt Oliviers Kaffeebrennerei, der Getränkemarkt und der Bäcker befinden.

Daniel Olivier dementiert Gerüchte zu Eiscafé am Dunantplatz

„Der Supermarkt wird kommen. Die Frage ist nur wann“, sagt Daniel Olivier. „Ich bin sehr traurig, dass ich hier weg muss.“

Er schaut sich schon nach einer Alternative um. Doch passende Räume zu finden, ist schwierig. Die Innenstadt kommt für ihn nicht in Betracht. „Ich brauche eine Location mit Parkplätzen vor der Tür.“ Und ein paar Quadratmeter mehr, als sein Geschäft jetzt hat, wären ihm auch lieb. Eigentlich sei der Dunantplatz perfekt, so Olivier. Nur gebe es dort kein Ladenlokal, das groß genug sei.

Dunantplatz und Klieversberg: Ortsrat Mitte-West trifft sich zu Sondersitzung

In einer Sondersitzung des Ortsrates Mitte-West am Mittwoch, 15. Juni, soll es ausschließlich um die Umgestaltung des Dunantplatzes und um den Klieversberg gehen, berichtet Sabah Enversen. Das Konzept für den Dunantplatz habe die Verwaltung schon in der letzten Sitzung vorstellen sollen. Das habe aber aus verwaltungsinternen Gründen nicht geklappt.

Die Ortsratssitzung findet im Ratssaal statt. Beginn: 18 Uhr.

