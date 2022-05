Im Osten von Warmenau erstreckt sich südlich der B 188 und nördlich der Hannoverschen Straße (Bild) bereits das Gewerbegebiet Birnbaumstücke. Von der Allerniederung (links) her muss eine Verbindung zwischen dem VW-Stammwerk und der Trinity-Fabrik geschaffen werden, die nördlich der B 188 entstehen soll.

VW-Gigafactory Wie die Trinity-Gigafactory in Wolfsburg gebaut werden soll

Der Bau einer Verbindungsstrecke vom VW-Stammwerk mitten durchs Allerurstromtal zur künftigen Gigafactory im nahen Warmenau, Wassernutzung, die Berücksichtigung von Gastvögeln: Das geplante neue Volkswagen-Werk für das Elektro-Flaggschiff Trinitiy stellt die Planer vor vielfältige Herausforderungen. Am Dienstagabend ist Feuerprobe – nach der Präsentation der Planung haben in Warmenau nun erstmals die Bürger das Wort.

In einer rund einstündigen Präsentation erfahren die Anwohner aus Warmenau, was rund um ihre kleine Ortschaft so alles geplant ist. Zwar soll das eigentliche Fabrikgelände für den Trinity nördlich der Bundesstraße 188 entstehen.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Doch für möglichst kurze Lieferwege zwischen dem alten Werk und der neuen Gigafactory soll eine Verkehrsachse durch die Allerniederung gebaut werden, über die der Lieferverkehr abgewickelt werden soll. Was alles geplant ist, dazu haben Vertreter von Stadt und Volkswagen wie berichtet bereits am Montag einen Ausblick gegeben:

Das Gesamtvorhaben

Die Produktionsstätte soll nördlich der Bundesstraße 188 errichtet werden. Für das Vorhaben werden insgesamt 122 Hektar veranschlagt.

Die A- und E-Maßnahmen

Es ist vorgesehen, an den Randbereichen in Richtung der Siedlungsgebiete Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu platzieren. Da der absehbare Bedarf an Ersatzmaßnahmen voraussichtlich nicht allein

Der noch nicht endgültige Lageplan für das geplante Trinity-Werk in Wolfsburg-Warmenau zeigt, dass das Fabrikgelände selbst komplett nördlich der Bundesstraße 188 gebaut werden soll. Foto: Jürgen Runo

innerhalb des Plangebietes abgedeckt werden kann, muss im Planverfahren nach weiteren externen Ausgleichsflächen gesucht werden. Maßnahmen zur Biotopvernetzung mit hoher ökologischer Wertigkeit sollen dabei priorisiert werden.

Die Fabrik-Teile

Das Vorhaben umfasst Karrosse­riebau, Lackierei, Montage, Presswerk, Großgusszentrum, Nebenanlagen wie ein Parkhaus, einen Supplierpark und ein Verbindungsbauwerk, das in der Allerniederung den Brückenschlag zwischen dem VW-Stammwerk und dem neuen Trinity-Werk bildet.

Das Fabrikgebiet

Das Kerngebiet der Fabrik wird im Westen durch die Kreisstraße 31 begrenzt. Westlich der K 31 ist ein ergänzender, logistisch geprägter Gewerbebereich geplant. Er ist Teil des Vorhaben- und Erschließungsplans.

Die Verkehrsanbindung

Der Standort der geplanten Anlage ist über die Bundesstraße 188 sowie die K 31 und K 46 an das öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen. Mitarbeiterstellplätze im Osten des Grundstückes sollen ausreichend zur Verfügung gestellt werden. Eine weitere nicht-öffentliche Erschließung des Grundstücks erfolgt über ein zwischen dem Stammwerk und der neuen Fahrzeugfabrik geplantes Verbindungsbauwerk.

„VW-Chef Diess: Der Boss. Der Influencer. Die Reizfigur“ – Das Podcast-Spezial unserer Zeitung, überall wo’s Podcasts gibt (Spotify, Apple Podcasts und Co.)

Das Verbindungsbauwerk

Über diese Lieferverkehrsachse soll das neue Schwester-Werk versorgt werden. Gleichzeitig soll die Trasse zum Abtransport fertiger Fahrzeuge dienen. Dabei geht es aber nicht nur um Straßen-, sondern auch um Schienenverkehr: Das Verbindungsbauwerk soll eine Gleistrasse sowie LKW-Spuren hin zum und zurück vom Trinity-Werk erhalten.

Nach derzeitigem Planungsstand soll das Verbindungsbauwerk von der Bauart her zweigeteilt realisiert werden: Mit einem aufgeständerten Bauwerk soll die Verkehrsachse über die Aller geführt werden. Nördlich davon geht es mit einer Trog-Lösung weiter. Es soll also eine Kombination aus einem Damm und einem Einschnitt in die Landschaft geben, aber keinen Tunnel.

Das Parkhaus

Auf der Ostseite des Trinity-Werks soll das mehrstöckige Parkhaus entstehen, oberhalb der Lackiererei. Es soll Kapazitäten für 2000 Fahrzeuge und für Fahrräder bieten.

Der ÖPNV und die Radwege

Die neue Fabrik soll an den Öffentlichen Nahverkehr angebunden werden. Südöstlich des Werks ist ein so genannter Mobilitätspunkt geplant. Auch eine vernünftige Anbindung der Fahrradwege versprechen die Planer, es soll auch neue Verbindungen geben.

Lesen Sie auch:

So ehrgeizig ist der Zeitplan, damit Trinity-Werk ab 2023 entstehen kann

Wie ehrgeizig der Zeitplan ist, zeigt der eng getaktete Verfahrensablauf. Wobei es sich dabei um den Wunsch der Stadtverwaltung handelt. Denn die Entscheidungen liegen bei der Politik. Auch darüber, ob das gesamte Vorhaben bereits im Frühjahr 2023 tatsächlich reif ist für die finale Entscheidung – so dass der Satzungsbeschluss vom Rat wie von der Stadt erhofft im April/Mai 2023 gefasst werden kann.

Geht alles glatt mit der nun anlaufenden Beteiligung der Öffentlichkeit, den vielen Gutachten zu Komplexen wie Verkehr, Artenschutz und Lärmschutz sowie dem politischen Entscheidungsprozess, dann soll der Beschluss zur Auslegung der umfangreichen Pläne schon Ende September gefasst werden.

Bereits im Februar hatte der Rat der Stadt die Aufstellung der Bebauungspläne „Gewerbegebiet Warmenau Nord-Ost“ und „Gewerbegebiet Warmenau Süd-Ost“ beschlossen. Diese Planverfahren sollen nun gebündelt weitergeführt werden. Dafür müssen parallel auch die beiden entsprechenden Flächennutzungspläne geändert werden, die bereits existieren. In Summe umfassen alle Pläne identische Flächen.

Trinity-Sprechstunden für alle Bürger

Nicht nur in den Veranstaltungen zur Bürgerbeteiligung sollen die Menschen über das Trinity-Großprojekt informiert werden. Zusätzlich soll es in den betroffenen Stadt- und Ortsteilen auch noch Trinity-Sprechstunden geben. Sie sind allesamt vor den Sommerferien geplant.

Diese Termine gibt es:

15. Juni, 16 bis 18 Uhr, Warmenau, Dorfgemeinschaftshaus, Am Haselborn 2

22. Juni, 16 bis 18 Uhr, Kästorf, Mehrzweckhalle, Im Wiesengrund 21

29. Juni, 16 bis 18 Uhr, Nordstadt, Mehrgenerationenhaus/Sprechstelle, Hansaplatz 17

6. Juli, 16 bis 18 Uhr, Warmenau, Dorfgemeinschaftshaus, Am Haselborn 2

13. Juli, 16 bis 18 Uhr, Kästorf, Mehrzweckhalle, Im Wiesengrund 21

13. Juli, 16 bis 18 Uhr, Nordstadt, Mehrgenerationenhaus/Sprechstelle, Hansaplatz 17

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de