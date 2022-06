Nach Asbest-Alarm: Stadt gibt Sporthalle in Fallersleben frei

Fallersleben. Die Dreifeldhalle am Fallersleber Windmühlenberg geht wieder in Betrieb. Laut Stadt sind nach dem Asbest-Fund alle Proben unbelastet.

Die wegen eines Asbestfunds Mitte Mai gesperrte Sporthalle Ost am Windmühlenberg in Fallersleben soll kommende Woche wieder in Betrieb genommen werden. Sport wird wieder möglich sein, nachdem die Stadt Wolfsburg die Ergebnisse der Messung an der Lüftungsanlage in der Dreifeldhalle erhalten hat.

In der kommenden Woche soll die Sporthalle Ost in Fallersleben nach der Asbest-Sperrung wieder in Betrieb genommen werden. Foto: Anja Weber / regios24 (Archiv)

„Erfreulicherweise waren die Proben allesamt unbelastet, so dass eine Gesundheitsgefährdung ausgeschlossen werden kann“, wird Stadträtin Monika Müller, Dezernentin für Soziales und Gesundheit, Klinikum und Sport, in einer Pressemitteilung zitiert.

Die Lüftungsanlage muss nach Angaben der Stadtverwaltung allerdings auch bei einer Inbetriebnahme zunächst weiterhin außer Betrieb bleiben, so dass die Zuluft manuell über die Türen erfolgen muss. Die Abluftventilatoren in den Umkleiden und Duschen können hingegen weiter in Betrieb bleiben.

Bei routinemäßigen Wartungsarbeiten an der Lüftungsanlage in der 1970 gebauten so genannten neuen Halle am Windmühlenberg in Fallersleben war Mitte Mai Asbest gefunden worden. Die Stadt hatte die Sportstätte deshalb mit sofortiger Wirkung für die Nutzung zum Schul- und Vereinssport sowie für alle anderen Aktivitäten gesperrt. Als Ausweichmöglichkeit für die Sportler waren andere Hallen zur Verfügung gestellt worden.

