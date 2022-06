Veranstaltungen Summer in the City: Wolfsburger chillen mit Schnulzenreitern

Die Schnulzenreiter bespielten den Wolfsburger Hugo-Bork-Platz am zweiten Abend der Reihe „Summer in the City".

Wolfsburg. Unaufdringliche Unterhaltung boten die Schnulzenreiter am Samstagabend in Wolfsburg. Die Reihe „Summer in the City“ geht am 9. Juni weiter.