Ärger in Wolfsburg: Angriffe im Kaufhof, Schlägerei vor Disco

Ärger am Pfingstsonntag in Wolfsburg: Im Kaufhof und vor der Esplanade in der Wielandstraße ist es am frühen Sonntagmorgen zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen „größeren Personengruppen“ gekommen. Mindestens zwei angegriffene Personen wurde leicht verletzt. Wolfsburgs Polizei ermittelt wegen Landfriedensbruchs, Körperverletzung und Beleidigung.

Gegen 3.56 Uhr wurde der Polizei-Leitstelle eine Schlägerei im Kaufhof gemeldet. Alle verfügbaren Streifenwagen fuhren Polizei-Angaben zufolge zur angegebenen Anschrift. „Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich die Verursacher bereits entfernt“, heißt es.

Wolfsburgs Kaufhof: Gruppe aus Männern greift Umstehende an – mit Außenbestuhlung

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte eine Gruppe von etwa zehn männlichen Personen umstehende Unbeteiligte vor einem Lokal, zum Teil mit der Außenbestuhlung, angegriffen. Dabei wurde ein 28 Jahre alter Mann aus Wolfsburg verletzt und musste ins Klinikum. „Eine unbeteiligte 29-jährige Frau störte die Maßnahmen derart, dass ihr ein Platzverweis erteilt wurde“, berichtet eine Polizei-Sprecherin weiter. „Diesem kam die Frau nicht nach, woraufhin sie von Beamten leicht zurückgedrängt werden musste.“

Bei dem Einsatz im Kaufhof blieb es nicht: Gegen 5.40 Uhr wurde eine Schlägerei vor einer Diskothek in der Wielandstraße gemeldet. „Beim Erscheinen der Polizeibeamten befanden sich etwa 50 Personen vor der Lokalität.“ Ein 21-jähriger Wolfsburger machte sich gegenüber den Polizeibeamten bemerkbar und gab an, aus einer Personengruppe heraus angegriffen und leicht verletzt worden zu sein. Eine medizinische Behandlung war laut Mitteilung nicht notwendig.

„Während der Sachverhaltsaufnahme störten zwei stark alkoholisierte 20-jährige Wolfsburger die Maßnahmen der Einsatzkräfte erheblich“, erklärt die Polizei. Da sie den ausgesprochenen Platzverweisen nicht nachkamen und renitent waren, nahmen die Beamten beide in Gewahrsam. Einer der Männer musste im Anschluss aufgrund einer psychischen Ausnahmesituation in eine Spezialklinik transportiert werden.

Wolfsburgs Polizei hofft auf Zeugenhinweise – und Bilder oder Videos

Der Hintergrund der Angriffe sowie der Auseinandersetzungen ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Da sich zu den Tatzeiten mehrere Personen im Umfeld der Tatorte aufgehalten haben, hoffen Wolfsburgs Ermittler des 1. Fachkommissariates darauf, dass Zeugen die Taten beobachtet und Fotos oder Videos gemacht haben. Diese Personen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer (05361) 46460 zu melden.

red

