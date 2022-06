Straßenbauer legen auf Wolfsburger Autobahn-Baustelle Turbo ein

Gute Nachrichten für alle, die sich seit Monaten durch die Baustelle auf der A 39 vor den Werkstoren quälen müssen und wegen gesperrter Auf- und Abfahrten teils Umwege in Kauf nehmen mussten: Die Bauarbeiten sollen deutlich früher als geplant abgeschlossen werden!

Und die eigentliche Fahrbahnerneuerung in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Autobahn-Anschlussstellen Wolfsburg-West und Wolfsburg-Sandkamp ist sogar schon fertig. Das gab Joachim Schmidt von der Kommunikation der Autobahn GmbH des Bundes bekannt. Deren Niederlassung Nordwest ist für das Straßenbauprojekt verantwortlich.

Fahrbahnerneuerung auf A 39 in Wolfsburg ist schon abgeschlossen

Aktuell läuft nach Angaben des Pressereferenten bereits der Rückbau der Mittelstreifenüberfahrten. Diese mussten vor Beginn der eigentlichen Straßenarbeiten – sie waren im März angelaufen – eingerichtet werden, damit die Fahrbahnen in der Baustelle verschwenkt werden konnten. Was noch fehlt, ist der Rückbau der Verkehrssicherung, also von Baken und mehr.

Bereits Ende der 20. Kalenderwoche, also um den 20. Mai herum, ist die Fahrbahnerneuerung nach Angaben der Autobahn GmbH abgeschlossen worden; seit der Woche darauf läuft der Rückbau der gesamten Baustelleneinrichtung. „Der Verkehr wurde ab diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr auf die Gegenfahrbahn übergeleitet, sondern geht seitdem einspurig daran vorbei“, erklärte Schmidt.

Schon ab 20. Juni soll Autobahn-Baustelle beseitigt sein

Damit liegen die Bauarbeiten nicht nur absolut im Zeitplan, sondern „voraussichtlich wird die Maßnahme sogar deutlich früher fertiggestellt sein“, so der Sprecher. „Sollte nichts Unvorhergesehenes mehr passieren (Wetter, Ausfall der Technik etc.), dann ist voraussichtlich schon ab dem 20. Juni wieder eine freie Fahrt möglich.“ Sogar schon ab kommendem Donnerstag, 16. Juni soll die Fahrtrichtung Norden/Salzwedel wieder frei sein.

Auch die Zeit der Sperrungen und Umleitungen an den Auf- und Abfahrten der A 39 ist nach Angaben des Pressereferenten schon vorüber. Insgesamt habe es bei der Baumaßnahme keine unvorhersehbaren Probleme gegeben, und auch der Kostenrahmen von 3 Millionen Euro soll eingehalten werden.

Bauarbeiten sorgten für Behinderungen im VW-Schichtverkehr

Schon seit Beginn der Baustelleneinrichtung Ende Januar hatten die Arbeiten für Behinderungen gesorgt, insbesondere im Schichtverkehr von Volkswagen. Und das, obwohl Vollsperrungen vermieden werden konnten.

Grund für die Bauarbeiten war der schlechte Zustand der A 39: Auf dem nördlichen Abschnitt war die Fahrbahn so ramponiert, dass sie in beiden Fahrtrichtungen gründlich erneuert werden musste.

