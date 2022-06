Brand an Vorsfelder Gymnasium – drei Jugendliche leicht verletzt

In Vorsfelde hat es am Montagmittag in der Carl-Grete-Straße gebrannt. Das Feuer auf dem Dach wurde gelöscht – durch den Rauch musste die Schule evakuiert werden. (Archivbild)

Bei Bauarbeiten am Vorsfelder Phoenix-Gymnasium in der Carl-Grete-Straße ist es am Montagmittag zu einem laut Polizei „kleineren Brand“ gekommen. Drei Personen wurden leicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Gegen 11.50 Uhr geriet ein Dach des Gymnasiums bei Bauarbeiten in Brand. Das Feuer konnte eigenständig von einer Firma gelöscht werden. Aufgrund der dennoch entstandenen Rauchentwicklung wurde die Schule umgehend evakuiert. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden drei Schüler leicht verletzt.

Wolfsburgs Polizei ermittelt zu Brand bei Bauarbeiten

Die Ermittler des 1. Fachkommissariates gehen nach derzeitigem Stand von einer fahrlässigen Brandstiftung aus, teilt Wolfsburgs Polizei mit.

