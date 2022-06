Wolfsburg. Christoph Block und Janik Fuge teilen sich die Stelle als Stadtjugendpfleger. Beide sind in der Wolfsburger Jugendszene fest verwurzelt.

Christoph Block (rechts) und Janik Fuge teilen sich die Aufgabe als Stadtjugendpfleger in Wolfsburg.

Die Stadt Wolfsburg hat wieder einen Stadtjugendpfleger – besser gesagt zwei: Christoph Block und Janik Fuge teilen sich die Stelle und die Aufgaben ab dem 15. Juni zu gleichen Teilen.

Wolfsburg hat zwei neue Stadtjugendpfleger

Der Wolfsburger Jugendhilfeausschuss habe dies im nichtöffentlichen Teil seiner Sitzung am 14. Juni beschlossen, teilte die Stadt mit. „Christoph Block und Janik Fuge sind fest in der Wolfsburger Jugendarbeit verwurzelt“, wird Iris Bothe, Dezernentin für Jugend, Bildung und Integration, in einer Mitteilung zitiert. „Mit diesen beiden bekannten Gesichtern der Wolfsburger Jugendarbeit können die Herausforderungen gerade nach der Pandemie und die Weiterentwicklung der erfolgreichen offenen und verbandlichen Jugendarbeit vorangetrieben werden.“

Fuge und Block in der städtischen Jugendförderung tätig

Der 30-jährige Fuge und der 54-jährige Block sind beide bereits bei der städtischen Jugendförderung tätig. Fuge ist seit 2017 in der sozialpädagogischen Arbeit beim Fanprojekt Wolfsburg und seit 2020 in der Fachplanung der Jugendförderung beschäftigt. Block ist nach verschiedenen Tätigkeiten im Geschäftsbereich Jugend – unter anderem als Fachgebietsleiter der Jugendberufshilfe – seit 2017 Fachgebietsleiter der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. Ergänzend dazu hat er bereits die Aufgabe als Stadtjugendpfleger von Januar bis Juni 2021 und wieder seit Januar 2022 kommissarisch übernommen.

„Es ist bei der Vielfalt von unterschiedlichsten Aufgaben in diesem Job sehr gut, die Verantwortung zu teilen, sich dabei zu ergänzen und von den Fertigkeiten und Ansätzen des Kollegen zu profitieren im Sinne der Arbeit für Wolfsburger Kinder und Jugendliche“, sagt Block. Und Fuge ergänzt: „Ich freue mich, gemeinsam mit Christoph die Kinder- und Jugendarbeit weiterzuentwickeln und mit vielen jungen Menschen in Kontakt zu kommen und sich gemeinsam mit ihnen für ihre Belange stark zu machen.“

red

