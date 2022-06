Streit auf Baustelle: Wolfsburger stürzt 7 Meter in die Tiefe

(Symbolbild) In der Tiergartenbreite in Wolfsburg ist ein Streit eskaliert. Ein Mann fiel 7 Meter in die Tiefe.

Zwei Männer im Alter von 27 und 28 Jahren sind am Mittwochabend im Bartenslebenring in einen folgenschweren Streit geraten. Der 28-Jährige stürzte von einem Vorsprung einer Baustelle eines Wohnhauses etwa sieben Meter in die Tiefe und verletzte sich schwer. Der 27-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen kletterte der 28-Jährige an einem Baugerüst das Wohnhaus hinauf und traf in der zweiten Etage auf den anderen Mann, der sich auf einem Vorsprung aufhielt – es handelte sich womöglich um einen im Bau befindlichen Balkon ohne Brüstung. An dieser Stelle eskalierte der Streit derart, dass der 28-Jährige vom ungesicherten Vorsprung in Richtung des Baugerüsts stürzte und zwischen Gerüst und Hauswand in die Tiefe fiel.

Wolfsburger will nach Sturz zunächst davonlaufen

Eine wegen des Streits verständigte Streifenbesatzung sah den jungen Mann noch fallen und wollte Erste Hilfe leisten. Nach dem ersten Schock lief der Mann zunächst davon, konnte aber kurz darauf durch andere Polizeibeamte angetroffen werden. Durch einen bereits verständigten Rettungswagen wurde der 28-Jährige ins Klinikum transportiert, wo er stationär aufgenommen wurde. Der 27-Jährige wurde vorläufig festgenommen und kam in Polizei-Gewahrsam.

Die näheren Umstände der Tat sind derzeit unklar, so dass die Ermittler des 1. Fachkommissariates auf Zeugen hoffen, die den Tatablauf gesehen oder gehört haben. Diese Personen werden gebeten, sich bei der Wache in der Heßlinger Straße unter der Telefonnummer (05361) 46460 zu melden.

red

