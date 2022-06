Polizei kontrolliert Lkw im Allerpark: Fahrer ohne Führerschein

Wolfsburg. Bei einigen Lastkraftwagen war die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert. Außerdem brachen Diebe in Wolfsburg in eine Autowerkstatt ein.

Am Donnerstag führte die Polizei Lkw-Kontrollen im Allerpark durch.

Eine großangelegte Kontrolle des Güterverkehrs haben am Donnerstag Beamte der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt auf dem Parkplatz im Allerpark durchgeführt. Unterstützt wurden sie dabei von Beamten des Hauptzollamtes Braunschweig. Zwischen 7 und 13 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten insgesamt 19 Fahrzeuge und stellten hierbei 36 Verstöße fest, teilt die Polizei mit.

Sieben Lkw-Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt, vor allem wegen mangelhafter Ladungssicherung und technischen Mängeln an den Fahrzeugen. „Eine nicht ordnungsgerecht gesicherte Ladung kann beim Verrutschen verheerende Folgen haben“, so Polizeikommissar Sebastian Scherbinski. „Der Fahrzeugführer kann im schlimmsten Fall nicht mehr entscheidend auf sein Fahrzeug einwirken und Gefahren für andere Verkehrsteilnehmer, sowie Unfälle mit teilweise schweren Folgen vermeiden.“

Besonders auffällig war ein 7,5-Tonner, welcher seine Ladung nicht ausreichend gesichert hatte, teilt die Polizei weiter mit. Der Fahrer hatte zudem häufig gegen die Lenk- und Ruhezeiten verstoßen und seine Fahrerlaubnis besaß keine Gültigkeit. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Führerschein ein.

Einbruch in Kfz-Werkstatt

Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag in die Räume einer Kfz-Werkstatt in der Benzstraße eingebrochen. Die Täter kamen zwischen Donnerstagabend, 19 Uhr, und Freitagmorgen 6.25 Uhr, teilt die Polizei mit. Eine Angestellte hatte den Einbruch bemerkt.

Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten die Täter auf das Gelände der Kfz-Werkstatt und öffneten gewaltsam eine Zugangstür. Danach betraten und durchsuchten sie verschieden Räume nach Beute. Ein dort befindlicher Tresor wurde aufgebrochen und der noch zu ermittelnde Inhalt entwendet. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter (05361) 46460.

red

