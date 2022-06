Wolfsburg. Die Stadt Wolfsburg hat den Mittelstreifen in der südliche Rathausstraße bepflanzt. Weitere punktuelle Projekte in der Porschestraße sollen folgen.

Natur in Wolfsburg Stadt will mehr Grün in der Wolfsburger Innenstadt

In der südlichen Rathausstraße in Wolfsburg wurde in den vergangenen Wochen der Mittelstreifen entsiegelt und mit Stauden sowie zwölf Eschen begrünt. Das Projekt wurde im Rahmen des Sofortprogrammes Perspektive Innenstadt umgesetzt, das nun deutlich an Fahrt aufnehme, wie die Stadt Wolfsburg mitteilt. „Die südliche Rathausstraße wurde durch die durchgeführten Vorhaben erheblich aufgewertet. Der Bereich ist nun deutlich grüner als zuvor“, zeigt sich Oberbürgermeister Dennis Weilmann erfreut.

„Wir möchten noch weitere punktuelle Projekte in der Porschestraße folgen lassen“

„Am Sonnabend findet in der mittleren Porschestraße von 10 bis 16.30 Uhr die große Innenstadtkonferenz statt. Dort können sich alle Wolfsburgerinnen und Wolfsburger aktiv bei der Gestaltung unserer Innenstadt einbringen.“ Im einstmals vollständig versiegelten Mittelstreifen wachsen nun nach einem umfangreichen Bodenaushub und der Wiederverfüllung mit speziellem Baumsubstrat zwölf sogenannte Fraxinus americana Skyline. Die robuste Eschenart mit einer leuchtenden Herbstfärbung wurde mit einer artenreichen, bienenfreundlichen Staudenmischung unterpflanzt.

Auch die Verkehrsinsel am Überweg wurde entsiegelt und mit einem Sedumteppich begrünt. Insgesamt wurden etwa 185 Quadratmeter freigelegt und damit für die Versickerung von Regenwasser vorbereitet. Die Flächenentsiegelung verbessert die Resilienz gegen Starkregen. Die gepflanzten Bäume werden Kohlendoxid aufnehmen, Emissionen filtern und durch Beschattung das Mikroklima verbessern. Damit leistet das Projekt einen Beitrag zum Klimaschutz.

„Das Projekt ist ein erster kleiner Schritt in Richtung einer grüneren Innenstadt, die bei Sommerhitze Schatten und bei Starkregen versickerungsfähige Flächen bietet. Wir möchten noch weitere punktuelle Projekte in der Porschestraße folgen lassen“, erläutert Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide.

