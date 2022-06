Volksfest in Ehmen: Ina Alber ist Ehmer Volkskönigin

Was man am Freitag, Samstag und Sonntag in Ehmen des Öftern hörte, das war der Satz: „Schön, dass wir wieder mal gemeinsam feiern und bei dieser Gelegenheit mit Leuten sprechen können, die man sonst nicht so oft trifft.“ Es war Volksfest im Ort. Der Interessenverband der Ehmer Vereine als Ausrichter darf sich nach dieser positiven Resonanz erfreut die Hände reiben. Erfreut, weil erfolgreich, das waren drei Ehmer, die mit vielen anderen zum Schützen-Wettstreit um Majestätenwürden antraten.

Proklamation der Könige

Am Freitagabend wurden die Besten zu Königen proklamiert, und zwar im Rahmen eines sehr

gut besuchten Zeltkonzerts des Musikzuges Barwedel. Ehmer Volks(fest)-Königin wurde Ina Alber. Kinderkönig ist jetzt Philian Huchel und Jugendkönig Hauke Lindner. Die Königsscheiben für das Trio wurden während des Festumzugs durch den Ort am Samstag angebracht. Ortsbürgermeister Peter Kassel berichtete vom Zug durch die Straßen: „Die Beteiligung der Ehmer Vereinsmitglieder an dem Marsch war sehr groß, und an den Straßen standen viel mehr Leute als vor der Pandemie-Pause.

Festgottesdienst im Zelt

Begleitet von Klängen der Spielleute von der Alten Garde aus Sülfeld gingen sie trotz brütender Hitze los: Die Angehörigen des TSV Ehmen, des Schützenvereins, des Sozialverbands, der Ehmer Jugend, des HSC Ehmen, der Freiwilligen Feuerwehr, der St.-Ludgeri-Gemeinde und der Siedler.

Die Sänger des Männerchores Fallersleben/Sülfeld/Ehmen verzichteten aus Altersgründen auf die Beteiligung am Marsch. Aber nicht auf die Teilnahme am Fest. Sie gestalteten musikalisch den Festgottesdienst im Zelt am Sonntag, gemeinsam mit dem Organisten Thomas Stuchlik. Die liturgische Leitung oblag Pastor Jürgen Klein, dem geistlichen Vakanz-Vertreter im evangelischen Kirchenkreis, unter anderem für die Ehmer Ludgeri-Gemeinde zuständig.

Disco war rappelvoll

„Ausverkauft“ hieß es am Sonntagmittag, was den fürs Volksfest obligatorischen Brunch im Zelt angeht. Das bedeutete 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Veranstaltung, die vom Musikverein Groß Steinum mit einem bunten Potpourri von „Ohrwürmern“ begleitet wurde. Bleibt noch zu erwähnen, dass das Zelt bereits „am Samstagabend bei der Disco rappelvoll war. Und das bei der großen Konkurrenz der Sommerwies’n und des Matjesfests in Fallersleben“, freute sich Peter Kassel über den grandiosen Zulauf. Der sich bei der Abschlussveranstaltung zum Ehmer Volksfest 2022 fortsetzte. Das war die sonntagnachmittägliche Zusammenkunft bei Kaffee und Kuchen im Festzelt.

