Badeland Wolfsburg schließt für zwei Wochen

Wolfsburg. Im Badeland Wolfsburg rücken in diesem Sommer wieder die Handwerker an. Damit sie arbeiten können, bleibt das Erlebnisbad für 13 Tage zu.

Im Badeland stehen Reparaturen an. Das Erlebnisbad im Wolfsburger Allerpark schließt darum für zwei Wochen.

Von Sonntag, 31. Juli, bis Freitag, 12. August, wird an mehreren Attraktionen gearbeitet. Wie in jedem Jahr wurden die Revisionsarbeiten in die Werksferien gelegt, in denen viele Wolfsburger verreisen.

In diesem Sommer sind größere Arbeiten am 810 Quadratmeter großen Mediterranbecken des Badelandes nötig. Um Fliesen austauschen und Risse in den Fugen schließen zu können, wird das Wasser komplett abgelassen.

Revisionsarbeiten im Badeland: Handwerker müssen sich sputen

Diese Notwendigkeit verkürzt das Zeitfenster, in dem die Handwerker Schäden beheben können, stark: Zwei Tage dauert es, das Mediterranbad zu leeren, zwei Tage, es wieder aufzufüllen, und drei Tage, das Wasser auf 29 Grad zu erwärmen.

„Darum sind 14 Tage nicht viel“, sagt Badeland-Betriebsleiter Uwe Winter. Für die eigentlichen Arbeiten bleiben nur fünf Tage, die Handwerker werden darum auch am Wochenende kommen. Wenn vor dem Wiederauffüllen des Mediterranbeckens noch genügend Zeit bleibt, ist auch ein Austausch der Unterwasser-Scheinwerfer im Innenbereich geplant.

Wie in jedem Jahr werden im Badeland während der sommerlichen Renovierung zudem die Schwallkammern der Becken gereinigt. 90 Prozent der Revision betreffe die Technik, erklärt Winter. Und schließlich stehen noch Arbeiten am Sprungturm an.

2023 steht im Badeland Wolfsburg größere Sanierung an

Weitere Reparaturen oder Modernisierungen sind in diesem Jahr im BadelandWolfsburg nicht mehr geplant. Nachdem 2021 unter anderem die Wellenmaschine des Wellenbeckens ausgetauscht und das Dach über dem Sprungbecken repariert wurde, ist 2023 eine neue Filterzentrale fällig. Denn 2020 wurden erhöhte Keimwerte in einigen Teilen der Brauchwasseranlage festgestellt, und die Behebung des Problems wurde lediglich verschoben, aber nicht aufgehoben.

Für die Sanierung der Anlage müssen die Sportbecken des Badelandes für ein halbes Jahr gesperrt werden – voraussichtlich vom 15. April bis 30. Oktober 2023, so dass die Schwimmer in dieser Zeit die Wolfsburger Freibäder nutzen können.

