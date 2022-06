Einbruch in Wolfsburger Wohnung – Zeugen gesucht

Wolfsburg. Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag in eine Wohnung in der Goethestraße eingebrochen. Der Inhaber bemerkte die Tat gegen 5 Uhr in der Früh.

Unbekannte sind am frühen Dienstagmorgen in eine Wolfsburger Wohnung in der Goethestraße eingebrochen. Was sie dabei gestohlen haben und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben, teilt die Polizei mit.

Fest steht: Die Täter gelangten am frühen Dienstagmorgen zwischen 1 und 5 Uhr auf noch zu klärende Art und Weise in das Mehrfamilienhaus. Hier begaben sie sich zu der Wohnung und öffneten „mit brachialer Gewalt“ die Wohnungstür. Anschließend betraten und durchsuchten sie sämtliche Räume nach sich lohnender Beute. Anschließend flüchteten sie unerkannt. „Als der Wohnungsinhaber gegen 5 Uhr wieder in seine Bleibe zurückkehrte, fuhr ihm der Schrecken in die Glieder und er alarmierte die Polizei“, heißt es weiter.

Wolfsburgs Polizei bittet um Zeugenhinweise zu Einbruch

Die Ermittler hoffen darauf, dass Mitbewohner oder Passanten verdächtige Geräusche beziehungsweise Personen beobachtet haben – und bitten um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer (05361) 46460.

