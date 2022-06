Tipps für gesunde Ernährung: Reislingerin veröffentlicht Ratgeber

Susanne Großmann aus Reislingen hat einen Ernährungsratgeber veröffentlicht, es ist mittlerweile ihr dritter. Unter dem Titel „Essen was Du wirklich wirklich willst“ will die Wolfsburger Heilpraktikerin denjenigen Tipps geben, die auf der steten Suche nach ihrem Idealgewicht sind.

Sie selbst habe sich jahrelang in diversen Ernährungsratgebern „verirrt“, bis gesundheitliche Probleme nach „individuelleren Lösungen“ verlangten. So habe Großmann aus der Not heraus ein eigenes Konzept entwickelt, das Rad damit nicht neu erfunden, sondern „das für sie passende aus ihrem Ernährungswissen extrahiert und zusammengefügt“, wie es in der Mitteilung heißt.

Die Leser soll zum „geschmacklichen Urinstinkt“ zurückfinden

Ihr Buch enthalte daher keine Rezepte, sondern eine Anleitung, wie jeder zu seiner individuellen Ernährung finden soll, um Gewichtsprobleme und andere gesundheitliche Beschwerden dauerhaft lösen zu können. Damit natürliche Ernährung auch langfristig funktioniere, soll der Leser lernen, wie er wieder zu seinem geschmacklichen Urinstinkt zurückfindet.

„Verlernen Menschen in kleinen Schritten ihre alten Essgewohnheiten, verschwindet das Verlangen auf das, was sie nicht mehr essen wollen“, schreibt Großmann. Dadurch entstehe ein Gefühl von Ernährungsfreiheit und Selbstwirksamkeit, dass ein gesundes Körpergewicht auch ohne Diätprodukte

Susanne Großmann aus Reislingen hat ihren mittlerweile dritten Ernährungsratgeber veröffentlicht. Foto: Privat

erreicht werden könne.

Im Internet gibt es eine Leseprobe

Der Ernährungsratgeber „Essen was Du wirklich wirklich willst – Dein individueller Pfad in die Ernährungsfreiheit und zum persönlichen Idealgewicht“ ist im Verlag Tredition erschienen und über den Buchhandel erhältlich. Eine Leseprobe gibt es im Internet unter der Adresse www.grossmann-beratungen.de.

red

