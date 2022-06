Neues Wölfe-Trikot: VfL-Kicker getarnt wie VW-Erlkönige

Der VfL Wolfsburg hat im Rahmen der Neueröffnung des Fanshops im Fanhaus an der Volkswagen Arena sein neues Heimtrikot vorgestellt. Die brandneuen Trikots sind seit dem 25. Juni im Fanshop und demnächst online im Wölfeshop zu erwerben. Die Stadionversion des Trikots wird für Herren in den Größen S bis zu 3XL verfügbar sein, für Damen und Kinder in den gängigen Größen XS bis XL. Der VfL bietet die neuen Jerseys ohne eine Preiserhöhung an, Erwachsene zahlen wie im vergangenen Jahr 84,95 Euro und Kinder 64,95 Euro.

VfL spricht von einem „echten Hingucker“

Sportartikelhersteller Nike hat für die Spielzeit 2022/2023 einen echten Hingucker designt, der vor allem durch seinen hellen, aber dennoch kräftigen Grünton auffällt. Leuchtende Streifen, die mit raffinierten Linienstärken das Muster eines Erlkönigs von Hauptsponsor Volkswagen darstellen, sorgen für einen ganz besonderen Look. Die dunkelblauen Akzente am Nacken und den Ärmeln runden das Heimoutfit der Wölfe ab und bilden gemeinsam mit dem Grün eine angenehme Farbkombination auf dem Trikot. Auf der Vorderseite des Wölfe-Trikots befinden sich das dunkelblaue eingestickte Nike-Logo auf der rechten und das grün-weiße VfL Wolfsburg-Logo auf der linken Brust. Im Inneren des dunkelblauen Nackenbereichs findet sich der grüne Wolfskopf wieder. Zum Heimtrikot kann das Bundesliga-Badge auf dem linken Ärmel sowie auf dem rechten das Badge des Sponsors LingLong gewählt werden.

Der Wölfe-Dress wird aus Plastikflaschen hergestellt

Wie immer besteht die Möglichkeit, sich das Trikot mit einer individuellen Beflockung personalisieren zu lassen. Zur Auswahl stehen die Spieler aus dem aktuellen Kader oder aber der eigene Name findet sich auf dem neuen Trikot wieder. Das neue VfL-Wolfsburg-Trikot, das die Spieler auf dem Spielfeld tragen werden, ist aus recyceltem Polyestergewebe hergestellt, welches wiederum aus recycelten Plastikflaschen gewonnen wird. Dadurch entsteht laut VfL ein Trikot, das Spitzenleistungen erbringt und gleichzeitig die Umwelt weniger belastet. Die Plastikflaschen werden gesammelt, gereinigt und eingeschmolzen, um ein hochwertiges Garn für die Herstellung zu produzieren. Dies ist Teil der Move-to-Zero-Initiative von Nike, bei der Nachhaltigkeit eine führende Rolle im Bereich Fußball spielt. Nike verwendet seit 2010 recyceltes Polyester für die Herstellung von Fußballtrikots. Jedes Jahr hilft Nike dabei, eine Milliarde Plastikflaschen von Mülldeponien und Wasserwegen umzuleiten, indem mit recyceltem Polyester produziert und designt wird.

Für knapp 85 Euro gibt es das Erwachsenentrikot

Das VfL-Wolfsburg-Auswärtstrikot 2022/2023 kommt in dieser Saison im schicken dunklen Grau-Grün aufs Spielfeld. Das hellgrün gestickte Nike-Logo auf der rechten und das grün-weiß gehaltene VfL-Wolfsburg-Logo auf der linken Brust setzen farbliche Akzente. In der Mitte findet sich das Logo unseres Hauptsponsors Volkswagen im gleichen Grün wieder. Der Ärmelbund und der Kragen sind als Highlight des Trikots ebenfalls im Grün gehalten, beides hat einen dunkelblauen Streifen am Ende. Im Inneren des dunkelgrauen Jerseys ist der grüne Wolfskopf zu sehen. Die brandneuen Trikots sind seit dem 25. Juni im neu eröffneten Fanshop an der Volkswagen Arena und demnächst online im Wölfeshop zu erwerben.

