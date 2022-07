Züge zwischen Wolfsburg und Braunschweig fallen im Juli aus

Wer zu Beginn der Sommerferien mal schnell mit dem 9-Euro-Ticket von Wolfsburg nach Braunschweig oder Braunschweig nach Wolfsburg möchte, muss diesen Ausflug mit dem Zug verschieben oder kann den Bus nehmen. Denn wegen Gleisarbeiten fährt von Freitag, 15. Juli, bis Freitag, 22. Juli, erneut kein Regionalexpress durch die Weddeler Schleife.

„Aufgrund von Baumaßnahmen kommt es in der zweiten Julihälfte zu teils gravierenden Einschränkungen auf den Enno-Linien RE50 und RE30“, kündigt das Eisenbahnunternehmen Metronom an. Grund ist der zweigleisige Ausbau der Weddeler Schleife zwischen Fallersleben und Weddel durch die DB Netz AG.

Wegen der Bauarbeiten wird die Teilstrecke der Linie RE50 zwischen Braunschweig und Wolfsburg ab dem Abend des 15. Juli bis einschließlich 22. Juli in beide Richtungen gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen ist geplant. Zwischen Braunschweig und Wolfsburg wird es wie schon während der letzten Sperrpause im Mai drei verschiedene Buslinien mit unterschiedlichen Halten geben.

Wegen Gleisarbeiten: Schienenersatzverkehr zwischen Wolfsburg und Braunschweig

Eine Linie des Schienenersatzverkehrs hält überall dort, wo der Enno halten würde. Ein Schnellbus hält nicht in Weddel. Und ein Expressbus verkehrt ohne Halte in Fallersleben und Weddel zwischen dem Wolfsburger Hauptbahnhof und dem Braunschweiger Hauptbahnhof.

Die zwei schnelleren Linien fahren allerdings zusätzlich die Haltestelle „Braunschweig Messeweg“ an, wo ein Umstieg in die Straßenbahn-Linie 3 und verschiedene Busse möglich ist. „Durch die verschiedenen Linien sparen wir etwas Zeit ein, aber natürlich sind die Busse nicht so schnell wie der Enno“, erklärt eine Metronom-Sprecherin. Fahrgäste sollten daher deutlich mehr Zeit einplanen und sich am besten über die elektronische Fahrplanauskunft auf www.der-enno.de oder in den Fahrplan-Apps informieren.

Der Weg zu den Haltestellen des Schienenersatzverkehrs wird vor Ort ausgeschildert. Am Wolfsburger Hauptbahnhof halten die Busse am ZOB, links vom Eingang des Hauptbahnhofs. Am Bahnhof Fallersleben befindet sich die Bushaltestelle an der Hafenstraße.

Streckensperrung trifft Enno-Züge und ICE

Auswirkungen hat die Sperrung der Weddeler Schleife auch auf einige Enno-Züge zwischen Wolfsburg und Hannover. Dort entfallen vom 15. bis 22. Juli einige Verstärkerzüge der Linie RE 30 in den frühen Morgenstunden und am Nachmittag.

Die Deutsche Bahn kündigt wegen der Gleisarbeiten ebenfalls Fahrplanänderungen an. Betroffen sind verschiedene ICE-Verbindungen, zum Teil fallen die Halte in Wolfsburg aus.

