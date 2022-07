Verletzter nach Auseinandersetzung mit Messereinsatz in Wolfsburg

Wolfsburg. In der Bahnhofspassage ist es am Samstag gegen 19 Uhr zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der ein Beteiligter verletzt wurde.

In Wolfsburg hat es nach einer Auseinandersetzung in der Bahnhofspassage einen Verletzten gegeben.

In der Bahnhofspassage ist es am Samstag gegen 18.50 Uhr in Höhe der grünen Bänke zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen gekommen. Im Laufe der Auseinandersetzung wurde ein 53-jähriger Mann durch ein Messer leicht am Unterarm verletzt.

Das Opfer kam mit einem Rettungswagen ins Klinikum. Der Täter flüchtete unerkannt. Hintergründe des Streites sind der Polizei laut Mitteilung bisher nicht bekannt. Hinweise an die Beamten: (05361) 46460.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de