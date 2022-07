Wolfsburger Schüler gestalten Schulhof mit Graffiti

Die Kreativwerkstätten im M2K der Stadt Wolfsburg kooperieren mit der Hellwinkelschule im Rahmen eines Graffiti-Kunstprojektes. Als Abschiedsprojekt gestalten 37 Schüler und Schülerinnen der vierten Klassen mit Sebastian Roese vom 4. bis zum 8. Juli Details ihres Schulhofes neu, wie die Stadt Wolfsburg mitteilt.

Lesen Sie auch:

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Programm „Startklar in die Zukunft“

Sie erlebten bei diesem gemeinschaftlichen Projekt einen besonderen Abschluss ihrer Grundschuljahre, die Möglichkeit, ihrer liebgewonnenen Schulgemeinschaft etwas Besonderes zu hinterlassen und mit Stolz auf ihre Grundschulzeit zu blicken. Besonders die vergangenen zwei Jahre hätten alle an reduzierte Begegnungen, halbe Gesichter, Zurückhaltung und Vorsicht gewöhnt. Hätten die Schüler und Schülerinnen ihre Schule als fröhlichen, bewegten und lauten Ort der Begegnung und des Lernens kennengelernt, so habe sich ihr Schulalltag in ein kontrolliertes System aus Wegeführung, Händewaschen, Abständen und wenigen gemeinschaftlichen Erfahrungen verwandelt. Es sei dringend Zeit, den „Vierties“ so kurz vor ihrem Schritt in die nächst größere Schulwelt noch einmal zu ermöglichen, an die lebendige Grundschulzeit anzuknüpfen. Deswegen werde es auch durch das Programm „Startklar in die Zukunft“ des LKJ Niedersachsen gefördert.

Kulturelles und soziales Lernen und Leben nachholen

Als Corona-Aufholprogramm soll das Projekt kulturelles und soziales Lernen und Leben nachholen. Schule nehme den größten Teil des Kinder- und Jugendlebens ein. Sie solle lebendig sein und lebendig machen. Die Kreativwerkstätten und die Hellwinkelschule wollen mit diesem Projekt dazu beitragen. Zwei Lehrkräfte, der Künstler und die Projektkoordinatorin der Kreativwerkstätten widmeten sich den verschiedenen Aufgabenbereichen und würden helfen, koordinieren und motivieren, damit alle am Ende auf eine Schulhofgestaltung der besonderen Art blicken können.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de