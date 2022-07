Einbruch in Wolfsburger Fitnessstudio – kuriose Beute

Wolfsburg. Die Täter sind in der Nacht zu Donnerstag in ein Studio in Hattorf eingebrochen. Sie flohen nicht mit Bargeld – sondern Nahrungsergänzungsmitteln.

Wolfsburgs Polizei ermittelt zu zwei Diebstählen in Hattorf und in Nordsteimke. (Symbolbild)

Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag in ein Fitnessstudio im Wolfsburger Ortsteil Hattorf eingebrochen und haben dort diverse Nahrungs- und Nahrungsergänzungsmittel gestohlen. Die Täter gelangten laut Wolfsburgs Polizei gewaltsam in den Eingangsbereich des Studios im Heinenkamp. Sie durchwühlten Schränke und Regale in einem – offenbar auf der Suche nach Bargeld, „welches sie jedoch nicht finden konnten“.

In der Folge stahlen sie die im Thekenbereich verstauten Mittel und flüchteten unerkannt. Die genaue Schadenshöhe ist zurzeit noch nicht bekannt.

Wolfsburgs Polizei hofft nun auf Autofahrer, Spaziergänger oder andere Zeugen, die in der betreffenden Nacht auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Heinenkamps beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Fallersleben unter der Rufnummer (05362) 947410 entgegen.

Unbekannte brechen Baucontainer in Nordsteimke auf

Ebenfalls in der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte mehrere Baucontainer an der Kreisstraße in Nordsteimke aufgebrochen und daraus diverse Baumaschinen gestohlen. Die Täter öffneten zwischen Mittwochabend, 17.30 Uhr, und Donnerstagfrüh, 6.45 Uhr, den Bauzaun, um auf das Baugebiet zu gelangen – und öffneten danach gewaltsam die Container.

Die genaue Schadenshöhe ist laut Wolfsburgs Polizei derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittler hoffen nun auf Zeugen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auffällige Personen oder Fahrzeuge an der Baustelle beobachtet haben. Hinweise werden bei der Polizeistation in Vorsfelde oder unter der Rufnummer (05363) 809700 entgegengenommen.

red

